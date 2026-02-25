今週からフロリダ4連戦 日本勢は金谷拓実、平田憲聖、中島啓太が出場
＜コグニザントクラシック 事前情報◇25日◇PGAナショナル リゾート チャンピオンC（フロリダ州）◇7223ヤード・パー71＞米国男子ツアーは西海岸から東海岸に移り、フロリダ4連戦が今週からスタートする。現地時間26日（木）から行われる「コグニザントクラシック」の予選ラウンド組み合わせが発表された。
米ツアー2年目の金谷拓実はマティアス・シュミッド（ドイツ）、ディラン・ウー（米国）と同組になった。日本時間27日（金）の午前1時59分に10番からスタートする。平田憲聖はイェスパー・スベンソン（スウェーデン）、ルーク・クラントン（米国）とのグルーピング。中島啓太はアドリアン・デュモン・ド・シャサール（ベルギー）、リッキー・カスティロ（米国）と予選を回る。今大会には世界ランキング上位10傑が不在。日本の松山英樹、久常涼も出場しない。今大会の賞金総額は960万ドル（約14億9600万円）。優勝者には172万8000ドル（約2億6900万円）が贈られる。
