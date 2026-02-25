颯爽とゲレンデを滑り降りるキム・ハヌル その華麗なテクニックを日韓のファンは大絶賛！
キム・ハヌル（韓国）が自身のインスタグラムを更新。ついこの前まではオーストラリアで夏の海を満喫していたが、今回は一転してゲレンデでスキーを楽しむ動画を投稿した。
【動画】カメラワークも巧みなキム・ハヌルのスキー動画
「スキーシーンももう終わり」と記した投稿。ハヌルは大きなリュックを背負ってスキー場へと向かった。今回は友人3人で出かけたようだ。そして颯爽とゲレンデを滑り降りていく2本の動画を公開。その安定したテクニックを見た日韓のファンは驚きを隠せない様子。「スキーも上手」「めちゃかっこいいですね」「さすがに運動神経がいい」など称賛するコメントが次々と寄せられていた。ハヌルは、2011、12年の韓国ツアー賞金女王。15年から日本ツアーに参戦すると、同年9月には「マンシングウェアレディース東海クラシック」で日本初優勝。さらに16年にはメジャー初制覇、17年にメジャー1勝を含む年間3勝を挙げている。20‐21年の統合シーズンでシード権を失い現役を引退したが、韓国で通算8勝、日本では6勝を挙げた“スマイル・クイーン”は今でも多くのファンに親しまれている。
