ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２５日、都内の日本記者クラブで会見を行った。

日本に帰国後、空港での歓迎ぶりも含めて“りくりゅうフィーバー”について問われ、三浦は「拠点はカナダにしているので、日本に帰国することがなかったが、日本に帰国することになって本当にたくさんのお出迎え？お出迎えというの？自分たちがメダルを獲得することができたと思うことができた」と笑顔。木原も「日本が大変なことになっていると聞いていたが、ミラノでは実感はなかったが、初めてたくさんの方を見て現実なのかな、と正直な気持ち。浦島太郎さんが生きていたらこういう気持ちなのかな」と驚きの心境を表現した。

二人はフィギュアスケートペアでショートプログラム（ＳＰ）は５位と出遅れながら、フリーでは世界歴代最高得点。大逆転でペアとしては日本勢初の金メダルに輝いた。同日に行われた日本選手団の解団式ではオリンピック特別賞と団長賞を受賞した。

今後についても言及。３月の世界選手権について問われると、木原は「まだ振り返ることができてない。次の目標について考えてから、世界選手権のことを考えたい」とし、「詳しいことは分からないが、将来的に二人がペアの指導者になるというのを目標にしているが、いつ、どのタイミングでというは分かりません」と語った。