ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）の2人が25日、都内の日本記者クラブで会見を行った。

前日の帰国会見では木原が次なる夢としてキャンピングカーでの米国横断プランを掲げ、詰めかけた報道陣をどよめかせた。木原はこの日の会見で「行きたい時期は春から夏。でも夏は値段高くなってしまう。中学の同級生とアメリカ横断しようという話になっていたけど、スケジュール確保するのが問題です」と説明。「三浦選手も誘ったけど『私は寝てるだけになるから…』と断られました（笑）」と明かして笑いを誘った。三浦は「私は中学生の頃からカナダと日本を行き来しているので、むしろ日本国内旅行したい」と国内旅行を熱望した。

ミラノ・コルティナ五輪では団体で銀メダル獲得に貢献し、ペアでは日本で同種目初の金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）ではリフトミスなどが出て5位発進だったが、フリーで世界歴代最高となる158・13点をマーク。合計231・24点で金メダルに輝き、SP5位からの頂点は五輪史上最大の逆転劇で列島を沸かせた。