¡Ú£Í¥ê¡¼¥°¡ÛÀä¹¥Ä´¤ÎÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¡ªÂìÂôÏÂÅµÁª¼ê¡¡¤¢¤Î¥«¥ó¤ÏÊÑ²½¤Î¾ÝÄ§
¡Ú²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Î¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤Ëã¿ý£Í¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡£²·î£±£¹ÆüÂè£²»î¹ç Åì£´¶É£°ËÜ¾ì¡áÂìÂôÏÂÅµ¡Ê³Ê¡Ë¡¢±Ê°æ¹§Åµ¡ÊÉ÷¡Ë¡¢ËÙ¿µ¸ã¡Ê¥µ¡Ë¡¢±àÅÄ¸¡Ê¥É¡Ë
¡¡£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Ç¤¹¡££±£·Æü¤Î»î¹ç¤Ç¡¢ÂìÂôÁª¼ê¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó£²ÅÙÌÜ¤Î£´Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡££µÏ¢¾¡¤ËÄ©¤ó¤À¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥ª¡¼¥é¥¹¤ÇÊü½Æ¤·£´Ãå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÎÂìÂôÁª¼ê¤ÎÊÑ²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åì£´¶É¡¢¿Æ¤Î±àÅÄÁª¼ê¤¬¥À¥ÖÅì¤ò¥Ý¥ó¤·¤Æ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤Ç»¸ü¤Ê½ªÈ×¡¢°ì¸þÄ°¤ÎÂìÂôÁª¼ê¤Ï£¶èß¤¬¥«¥ó¥Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥¢¥ó¥«¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤á¤¯¤ì¤¿¿·¥É¥é¤ÏÅì¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ë±àÅÄÁª¼ê¤Ï¥Ä¥â¤Ã¤ÆÇÜËþ£¸£°£°£°¥ª¡¼¥ë¤Î¥¢¥¬¥ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤âà¸«±É¤¨á¤Î°¤¤¥«¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÁ³¤½¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢£¶èß¤Ï¤«¤Ê¤êÀÚ¤ê¤Å¤é¤¤Ç×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Àè¤Ë£·èß¤¬ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËºÇ½ª¼ê½Ð¤·¤¬£µèß¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢£¶èß¤Ï¤«¤Ê¤ê´í¸±¤ÊÇ×¤Ç¤¹¡£¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤£µèß¤ÏÀÖÇ×¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢£¶èß¤ÇÊü½Æ¤¹¤ë¤È£µ£¸£°£°ÅÀ°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«¿È¤Î¼ê¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë£²Åû¤Ï±àÅÄÁª¼ê¤Î¸½Êª¤Ç¡¢£¹Åû¤âÄÌ¤ëÇ×¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥«¥ó¤»¤º¤Ë¤Þ¤º¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤òÀÚ¤Ã¤Æ°ì¸þÄ°¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼õ¤±¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥Æ¥ó¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È´í¸±¤Ê£¶èß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÌÄ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê½äÌÜ¤â¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÁê¼ê¤Î¥¢¥¬¥êÎ¨¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤ÎÁ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¼«¿È¤Î¥¢¥¬¥ê¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅì¤¬¥É¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅöÁ³¤Î¥«¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂìÂôÁª¼ê¤Ë¤Ï¼éÈ÷Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤«¤Ê¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÆî¾ì¤Î¿ÆÈÖ¤Ç¤Ïâ¤¤ò¥Ó¥¿»ß¤á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´í¤Ê¤¤¶¶¤òÅÏ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥¬¥ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤êìÅÍß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¿Æ¤¬Åì¤ò¥Ý¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¼«¿È¤â¤Þ¤À¤Þ¤À²ÃÅÀ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤«¤é¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡¢¥¢¥¬¥ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥«¥ó¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂìÂôÁª¼ê¤Ïº£µ¨¤«¤éÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂ¿¾¡¥¿¥¤¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢Àä¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê¿Í¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÆ³¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£