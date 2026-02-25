欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は２４日、各地で決勝トーナメント進出をかけたプレーオフ第２戦が行われ、ボデグリムト（ノルウェー）が大番狂わせを起こした。アウェーで前回準優勝のインテル（イタリア）に２―１で勝利し、２戦合計５―２とし、初出場で１６強入りを果たした。

第１戦に３―１で勝利した力は本物だった。イタリアメディア「ガゼッタ・デロ・スポルト」によると、ノルウェーサッカー協会のリサ・クラベネス会長は「ノルウェーのクラブサッカー史上最大の成功の一つだ。またＣＬの近代史においても、最も驚異的なパフォーマンスと結果の一つだと信じている」と語った。

同メディアは今回の結果を受け、ノルウェーとの相性の悪さにも言及。代表チームでは、北中米Ｗ杯欧州予選では２連敗。２０２４―２５年シーズンの欧州リーグ（ＥＬ）は、ラツィオが準々決勝でボデグリムトに敗れていた。

この日の第２戦では、アトレチコ・マドリード（スペイン）はクラブ・ブリュージュ（ベルギー）、ニューカッスル（イングランド）はカラバフ（アゼルバイジャン）、レーバークーゼン（ドイツ）はオリンピアコス（ギリシャ）に２戦合計で勝利してベスト１６に進んだ。