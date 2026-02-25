『きみ愛』2026年7月アニメ化決定！ 石川由依＆斉藤壮馬が出演
コミックス累計200万部を突破した大ヒット作『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』（通称：きみ愛）が、2026年7月よりテレビ朝日系列・BS朝日にてテレビアニメ化されることが決定した。あわせて、メインキャストとして石川由依、斉藤壮馬の出演が発表され、メインビジュアル【溺愛の予感篇】およびティザーPVも解禁された。
【動画】契約結婚からはじまるハートフル “むずキュン”ラブコメディ！『きみ愛』ティザーPV
本作は、「COMICポラリス」（フレックスコミックス刊）で好評連載中の同名コミックスが原作。電子書籍ストア「ブックライブ」にて2年連続年間ランキング1位を獲得し、総合・少女漫画ランキングでも1位常連を誇る人気作だ。
物語は、貧乏ながらも前向きに生きる没落貴族令嬢・エルサと、エリートだが不器用でこじらせた次期公爵・ユリウスが、利害の一致から出会ったその日に“契約結婚”を結ぶところから始まる。ともに過ごす日々の中で互いの優しさに触れ、やがて“両片想い”となり、“本当の夫婦”、そして“家族”へと変わっていく姿を描く“むずキュン”ハートフルラブコメディ。アニメーション制作はゼロジー×グラスが担当。監督はまついひとゆき、シリーズ構成は金春智子、キャラクターデザインは八尋裕子が務める。
キャストは、エルサ・ユカライネン役を石川由依、ユリウス・ロイアス役を斉藤壮馬が担当。石川は「不器用でピュアな2人に、胸キュンが止まらない作品です。ぜひ、あたたかい目で見守ってください！」とコメント。斉藤も「美しい絵と魅力的なキャラクター、そしてもどかしいけれど惹き込まれる物語。そんな素敵な作品のアニメーションに携わることができて光栄です」と意気込みを語っている。
さらに、漫画・水埜なつ氏、原作・三沢ケイ氏からもアニメ化を祝うコメントが到着。水埜氏は「いただいた応援が積み重なり、この度アニメ化という素敵なご報告ができることになりました」と読者への感謝を述べ、三沢氏も「シナリオ、キャラ設定、美術設定、キャストなど、どれをとっても本当に素晴らしいので、楽しみにしてください！」と期待を寄せている。
あわせて公開されたメインビジュアル【溺愛の予感篇】には、結婚式衣装に身を包み、エルサへの想いに気付き始めたユリウスと、まだ自身の恋心に気付いていないエルサの姿が描かれている。また、ティザーPVでは「きみを愛するつもりは一切ない」と冷たく言い放つユリウスと、驚くエルサの様子が映し出され、タイトル通り“溺愛”へと変化していく2人の物語を予感させる内容となっている。
テレビアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』は、2026年7月よりテレビ朝日系列・BS朝日にて放送開始予定。
