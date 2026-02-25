【映画ランキング】木村拓哉主演『教場 Requiem』が初登場1位！ 『超かぐや姫！』は5位発進
2月20〜22日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、スペシャルドラマ、連続ドラマ、Netflix映画、そして劇場公開作と続いた『教場』シリーズ最新作『教場 Requiem』が、初週金土日動員43万人、興収6億1100万円を記録し、初登場1位を飾った。2月23日までのオープニング4日間では、動員58万7000人、興収8億2300万円となっている。
2位は、公開3週目となる『ほどなく、お別れです』が、週末金土日動員27万5000人、興収3億8800万円と、高稼働を記録したものの、順位を1つ下げた。それでも23日までの累計では動員184万人、興収25億円を突破した。
3位は、先週2位発進だった『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が1ランクダウン。公開12週目を迎えた『ズートピア2』も、先週から1ランク順位を下げ4位になった。『ズートピア2』は、累計で動員1117万人、興収152億円を突破した。
5位は、アニメーションクリエイターの山下清悟が日本最古の物語である｢かぐや姫｣を基に映画化した『超かぐや姫！』が初登場。6位には、公開4週目となる『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』がランクインした。
そして7位には、公開32週目となる『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、ScreenXでの上映が始まり、圏外から7位に再ランクイン。累計では動員2710万人、興収396億円と、2作品続けての400億円超えも見えてきた。
8位は、公開38週目の『国宝』が先週の9位からワンランクアップ。9位には、Z世代を中心に人気を誇る日本のインディーゲーム制作チームChilla‘s Art（チラズアート）によるホラーゲームを、永江二朗監督が実写化した『夜勤事件 The Convenience Store』が初登場を果たした。
2月20〜22日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『教場 Requiem』
第2位：『ほどなく、お別れです』
第3位：『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』
第4位：『ズートピア２』
第5位：『超かぐや姫！』
第6位：『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』
第7位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
第8位：『国宝』
第9位：『夜勤事件 The Convenience Store』
第10位：『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』
