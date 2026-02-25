Ãç´ÖÍ³µª·Ã¡¢¼¡´üÄ«¥É¥é¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù½Ð±é·èÄê¡ª¡¡¿´¤òÊÄ¤¶¤¹¸ô¼ßÉ×¿Í¤Ë¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È13Ì¾²ò¶Ø
¡¡¸«¾å°¦¤È¾åºä¼ùÎ¤¤¬¥À¥Ö¥ë¥Ò¥í¥¤¥óÌ³¤á¤ë2026Ç¯Á°´üÊüÁ÷¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë13Ì¾¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ê¸ÌÀ³«²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·¿ÇË¤ê¤Ê2¿Í¤Î¥Ê¡¼¥¹¤ÎËÁ¸±Êª¸ì¡£Åö»þ¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏÀï¤¤¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤òµ¯¤³¤¹¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å°¦¡¢Âç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¼ùÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ê¤ó¤¬¼õ¤±»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸ô¼ßÉ×¿Í¤Î´µ¼Ô¡¦ÏÂÀôÀé²Â»Ò¡£¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãç´Ö¤Ï½Ð±é¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ç¤âÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸Ø¤ê¹â¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢Âº·É¤ÈÆ´¤ì¤ÎÇ°¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê²ÚÂ²¤Î±üÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤³¤Ë¹´¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿Àé²Â»Ò¤¬¡¢¤ê¤ó¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê»ö¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£´ó¤êÅº¤¦¤ê¤ó¤Î»Ñ¤Ë²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡¢Àº°ìÇÕ±é¤¸¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÅÀîÍºÂç¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡³°²Ê¤Î¶µ¼ø¡¢º£°æ±×ÃË¡£¥É¥¤¥ÄÎ±³Øµ¢¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¥¨¥ê¡¼¥È¤À¡£
¡¡ºä¸ýÎÃÂÀÏº¤Ï¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡³°²Ê¤Î½õ¶µ¼ø¡¦Æ£ÅÄË®É×Ìò¡£¤ê¤ó¤¿¤Á¤ÈÅÙ¡¹ÂÐÎ©¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¿Ç¸À¸À®¤Ï¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡³°²Ê¤Î½õ¼ê¡¢¹õÀî¾¡¼£¤ò±é¤¸¤ë¡£¤ê¤ó¤¿¤Á¤Î¡È´Ç¸î¡É¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤ÎÉû±¡Ä¹¡¦ÅÏÊÕ¹ÔÀ®¤Ë¤Ï¿¹ÅÄ´ÅÏ©¡£»öÌ³Ç½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¡¢ÉÂ±¡¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤Î´ÇÉÂÉØ¡¦±ÊÅÄ¥Õ¥æÌò¤ËÇÇØÄØ¡£¼ê½Ñ¤ÎºÝ¤Ï²ð½õ¤âÌ³¤á¡¢ÏÓ¤Ï°ìµéÉÊ¡£Æ±¤¸¤¯´ÇÉÂÉØ¤Î»°±º¥Ä¥äÌò¤ËÅìÌî°¼¹á¡£ÉØ¿Í²Ê¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¶ì¼ê¡£´ÇÉÂÉØ¤È¤Ï¡¢¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹°ÊÁ°¤«¤éÉÂ±¡¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀìÌçÅª¤Ê·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤½¾Íè´Ç¸îÉØ¤ò»Ø¤¹¡£
¡¡ÈÓÈøÏÂ¼ù¤ÏÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤ÎÍÑÌ³°÷¡¢¼ÆÅÄËüºîÌò¡£ÉÂ±¡¤ÎÃæ¤Ç¤ê¤ó¤¿¤Á¤¬Íê¤ì¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Â¸ºß¡£
¡¡Ä¾Èþ¤¬¼Â½¬¤Ç¼õ¤±»ý¤Ä´µ¼Ô¡¦´Ý»³ÃéÂ¢¤Ë¤Ï¼ãÎÓ»þ±Ñ¡£Æþ±¡À¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢¿©¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¿´ÃæÌ¤¿ë¤ÇÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿½÷Ïº¡¦Í¼Æä¤Ë¤ÏÂ¼¾åÊæÇµ²Â¡£
¡¡´ÇÉÂÉØ¡¦¥Õ¥æ¤ÎÉ×¡¢±ÊÅÄ¹¯²ð¤Ë¥·¥½¥ó¥Ì¡¦¤¸¤í¤¦¡£¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤Ë¤è¤ê³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤À¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ê¤ó¤¬¼Â½¬¤Ç½é¤á¤Æ¼õ¤±»ý¤Ä´µ¼Ô¡¦±àÉôÌï°ìÏº¤ËÌîÅºµÁ¹°¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ÈÉÂ±¡Æâ¤ÇÍÌ¾¡£
¡¡ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹¡¦Â¿ÅÄ½ÅÂÀÏº¤ËÅû°æÆ»Î´¡£¡È´Ç¸î¡É¤Ë°ìÄê¤ÎÍý²ò¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Ê¢¤ÎÄì¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Û¤«¤Ë¤Æ3·î30Æü¤è¤êÊüÁ÷¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¸ÅÀîÍºÂç
¡¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ëº£°æ±×ÃËÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤¦º£°æ¤ÏÅö»þºÇÀèÃ¼¤Î°åÎÅ¤ò¥É¥¤¥Ä¤Ç³Ø¤Ó¡¢³°²Ê¶µ¼ø¤È¤·¤ÆÉÂ±¡¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ð¤·¤Ð¼ç¿Í¸ø¤ÈÂÐÎ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°å¶É¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î°å³Ø¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤êÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Î°å³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ä´Ç¸î¤¬¤¢¤ëÇØ·Ê¤Ë¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¶ìÏ«¤äÎÞ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¡Ö´Ç¸î¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¼«¿È¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤òÁ´¤¦½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ½Ð±éÎò
°ÊÁ°Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×¤Ç¸æ¼êÀöÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê°¦¤µ¤ì¤ëÌòÊÁ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Æ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤È³¹Ãæ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ä«¥É¥é¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×»£±ÆÃæ¤â¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤ËÀÚ¤ê¼è¤êºîÉÊ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯´Ä¶¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤Ã¤¿»ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¿ô²ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÂ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤äÉÂ±¡¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ç¸î»Õ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î¤ª¿´¸¯¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÂµ¤¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÍ¼«¿È¤Î¿´¤Þ¤Ç¼£Ìþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
·àÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö´Ç¸î¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö´Ç¸î¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯ÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë»ö¤Ï¡¢Ì¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
¢£ºä¸ýÎÃÂÀÏº
¡¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß
É÷¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤ÏÉ¬¤ºµÕÉ÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤·°¤ê¤ÎÉ÷¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤Î
Ãæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢Åö»þ¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿µÕÉ÷¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤·°¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ½Ð±éÎò
»ä¤Ï¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤ËÂ³¤¡¢5ºîÌÜ¤Î»²²Ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ï±é·à¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¡¢Ä¹²ó¤·¤ÎËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¤òÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤â»ä¤¿¤Á¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤Î¤È¤¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Î¤ª¼Çµï¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤³¤ÎÂæ»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÉ½¸½¤äÂ¸ºß¤¬Êª¸ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
£ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æþ±¡¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ç¸î»Õ¤ÎÊý¡¹¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤óÌÀÚò¤Ç²÷³è¤Ê¤ªÀ¼¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤À¼¤À¤Ê¤¢¡¢±é·à¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»×¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¤À¼¤Î´Ç¸î»Õ¤¿¤Á¤¬Ï²¼¤Ë¤Æ¾å±é¤·¤Æ¤¤¤ë²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡×¤È¤¤¤¦Ã»²Î¤òÉÂ¾²¤Ç±Ó¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê¿Ç¸À¸À®
¡¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß
2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¤ï¤¿¤·¤¬±é¤¸¤ë¹õÀî¤Ï¡Ö³°²Ê°å¡×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÉÂ±¡¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢ÂÀÍÛ¤òÍá¤Ó¤¿¿¿¤ÃÇò¤Ê¥·¡¼¥Ä¤ä¡¢¾ÃÆÇ±Õ¤Î¥Ä¥ó¤È¤¹¤ëÆ÷¤¤¤¬¤·¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¸½Âå¤ÎÏÃ¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿É÷¤¬·°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¡¢ ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÉ÷¤òÃµ¤¹Æü¡¹¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ½Ð±éÎò
¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¡Ê±Ç²èÂ¼¿¦°÷ ºç¸¶Ìò¡Ë
¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡ÊºÛÈ½´± ¼®¸«Ìò¡Ë
¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×
Ä«¥É¥é¤ÏË»¤·¤¤Ä«¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢¤½¤Ã¤ÈÀ¸³è¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡£¡Ê¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡ËÁ´¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤é¸«¡×¤âÂç´¿·Þ¡£¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¤É¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÊª¸ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Ñ¤ì¤Ð£±Æü¤¬¤Ý¤«¤Ý¤«¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
£ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤Ë¹»Äí¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Î¤Ü¤êËÀ¡×¤«¤éÍî¤Á¤Æ¡¢¹üÀÞ¤·¡¢Æþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤½é¤á¤Æ´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤ÇÂÎ¤¬¤Ê¤Þ¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤à¤º¤«¤·¤¯¡¢¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¤ò²¡¤·¤Æ¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤òí´í°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Õ¤ò·è¤·¤Æ´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ö¤È¡Ö²æËý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¸Æ¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤ÏÀÖÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢Ç¨¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÈøäÆ¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ë
¢£¿¹ÅÄ´ÅÏ©
¡¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡Éû±¡Ä¹ ÅÏÊÕ¹ÔÀ®¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£½÷À¤Î¼«Î©¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÌÀ¼£¤È¤¤¤¦»þÂå¡£´Ç¸î¤È¤¤¤¦Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÈà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎÃË¤ÎÌÜ¤Ë¤É¤¦±Ç¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÅÏÊÕ¤È¤·¤Æ¤½¤Î¾×·â¤ò¤É¤¦É½¸½¤Ç¤¤ë¤«¡¢±é¤¸¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤âÂçÊÑ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ½Ð±éÎò
¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ë°ì½Ö¤À¤±½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤òÄË´¶¤·¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È±ú¤ó¤Àµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÌó10Ç¯¡ÄÇÐÍ¥Â³¤±¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
£ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼Â¤Ï»ä¤ÎÊì¤¬´Ç¸î»Õ¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¡¢Êì¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¡»¡»ÉÂ±¡¤Î¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤è¡×¤È¾éÃÌ¤á¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¸½¾ì¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¸Ø¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¤â¸½Ìò´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊì¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´Ç¸î»Õ¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤Æº£ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÇÇØÄØ
¡¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß
ÆüËÜ½é¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¤ÎÃÂÀ¸¤«¤éËÂ¤°ÁÔÂç¤Ê¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¡¢´ÇÉÂÉØ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹ÅÐ¾ì°ÊÁ°¡¢ÉÂ±¡¤Ç´µ¼Ô¤Î´ÇÉÂ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î¿¦¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÀ¸¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤ë±ÊÅÄ¥Õ¥æ¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¸«½¬¤¤¤Î¤ê¤ó¤¿¤Á¤È¤Î¾×ÆÍ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¹â¤á¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤òºî¤Ã¤ÆÊª¸ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤Á¤ó¤È¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¡¢ÅÏ¤·¡¢°ú¤·Ñ¤®Â³¤±¤ëÌò¼Ô¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬ÀÚ¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ½Ð±éÎò
¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡×¤Ë¡¢¾¯¤·¤À¤±»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬2001Ç¯¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦20Ç¯¤â·Ð¤È¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢º£¤Ç¤âŽ¢¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤ÍŽ£¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ä«¥É¥é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¥¹¥´¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡£
£ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ÈÂ²¤Ë¸µ¥Ù¥Æ¥é¥ó´Ç¸î»Õ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î°¦¤Ë°î¤ì¡¢¾ï¤Ë¼«¿È¤¬·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È»þ´Ö¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤ëÂº·É¤¹¤Ù¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ä²È»ö¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¬¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë°Â¿´¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
³¹Ãæ¤ÇµßµÞ¼Ö¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÊ¹¤ÉÕ¤±¤ë¤ÈŽ¢¤¢¤ì¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤·¤éŽ£¤ÈÀäÂÐ¤ËÌµ´Ø¿´¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬¸½Ìò»þÂå¤ò»×¤ï¤»¤¿¤êŽ¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¡©Ž£¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤Ã¤È¤½¤ó¤Ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Ê¡¼¥¹¤¿¤Á¤ËÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡ª
¢£ÈÓÈøÏÂ¼ù
¡¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß
¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó½éÆü¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë±é¼Ô¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿À¤³¦¤ò¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ú¤Ã¤³¤ê¿¼¡¹88¡ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ½Ð±éÎò
¡ØÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡Ù¤Ç¡¢ÄÌÈÎÈÖÁÈ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ìò¤È¤·¤Æ 1 ÏÃ¤À¤±½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬NG¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ºØÆ£¹©¤µ¤ó¤¬¡Ö²¶¤â¤³¤ì¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼þ¤ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉãÊý¤Î¿ÆÀÌ¤Ë¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤äÌôºÞ»Õ¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢°åÎÅ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
´Ç¸î»Õ¤Î½ÇÊì¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢Âð»þ¤Î¼êÀö¤¤¡¦¤¦¤¬¤¤¤Ë¤Ï¡Ö´Å¤¤¡ª¡¡¤â¤¦°ì²ó¤ä¡Á¡×¤È°ì½Ö¤À¤±¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼ãÎÓ»þ±Ñ
¡¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß
¤³¤ÎÅÙ¡¢´Ý»³ÃéÂ¢¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤±é¤¸¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¼ãÎÓ»þ±Ñ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
Ìò¼Ô¤ò»Ö¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ä«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Ï¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ý»³ÃéÂ¢¤È¤¤¤¦Ìò¤¬¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÃúÇ«¤ËÌò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ½Ð±éÎò
½é¤á¤Æ¤Î»²²Ã¤Ç¤¹¡£ÍÄ¾¯´ü¤Îº¢¤ÏÄ«¥É¥é¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊì¤ÈÄ«¥É¥é¤ò´Ñ¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Æü²Ý¤Ç¤·¤¿¡£
Ä«¤ÎÊì¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¼«Ê¬¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Êì¤â¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ä¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
£ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºòÇ¯¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ñ¸å¤Î·Ð²á¤ÇºÆ¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤íÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Â¼¾åÊæÇµ²Â
¡¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß
Í¼Æä¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÌ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷Ïº¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ï·è¤·¤Æ²º¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç²¿¤ò¼êÊü¤µ¤º¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¤òÆü¡¹¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£¤Î»þÂå¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸¤Êý¤äÁÛ¤¤¤¬¡¢É÷¤Î¤è¤¦¤Ë¼¡¤Î»þÂå¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤³¤Ë³Î¤«¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢Í¼Æä¤òÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ½Ð±éÎò
ËèÄ«¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤½¤Ã¤ÈÇÁ¤¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯Æü¡¹¤ä¡¢¿Í¤¬Á°¤ò¸þ¤¯ÎÏ¶¯¤µ¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤·¤«½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤ÊÌ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÄ«¥É¥é¤¬¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ê¤ó¤À¤È¼Â´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¥Ë¥Þ¥Ë¥Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ØÀ¸»þÂå¡¢ÁÄÉã¤ÎÆþ±¡¤ÇÉÂ±¡¤ØÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç´Ç¸î»Õ¤ÎÊý¡¹¤¬´µ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¿´¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¼«Ê¬¤â´Ç¸î¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Î¼å¤µ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤Æ¨¤²¤º¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¶»¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅìÌî°¼¹á
¡¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß
´ÇÉÂÉØ¡¢»°±º¥Ä¥ä¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¿ÆÍ§¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤ËÌò¤È¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤â»ä¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÆü¡¹¤òÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ä«¤Ë¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤ò
³§¤µ¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ½Ð±éÎò
¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó(2020 Ç¯¸å´ü)¡×
±ÇÁü½Ð±é¤Î·Ð¸³¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤»ä¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤Ç¤â¡Ö¤ß¤Ä¤¨¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÌòÌ¾¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Þ¤À»ä¼«¿È¤ÏÉÂ±¡¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÆÂ²¤Î¤ª¸«Éñ¤¤¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢´µ¼Ô¤ÎÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢²ÈÂ²¤è¤ê¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
´µ¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î²óÉü¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ÎÉÔ°Â¤âÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¤¸¤í¤¦
¡¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß
´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£½µ°ì¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¨¤¨¡£ÉÂ¼å¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Í¡£
¤¢¤Îº¢¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¤Îº¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª°å¼ÔÍÍ¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ½Ð±éÎò
¤Þ¤ì¡£1½µ´Ö¥²¥¹¥È¡£¤¤¤ä¡Á¤ÊÅÛ¤ÎÌò¤Ç¤·¤¿¡£
£ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤íÉÂ¼å¤ÇËè½µÉÂ±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤í¤¦¾¯Ç¯¤ò¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤¿½÷À¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Âè1°ÌÊì¡¢Âè2°Ìº´Æ£ÀèÀ¸¡¢Âè3°Ì»ÔÎ©ÉÂ±¡¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¡£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤³¤í¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£ÌîÅºµÁ¹°
¡¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß
¼ç¿Í¸ø¤òº¤¤é¤»¤ë´µ¼Ô¡¢·Ù»¡½ðÄ¹¤Î±àÉô¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¤ê¤ó¤Ë¸ì¤é¤º¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë±àÉô¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÃËÀ¤ÎÊý¤Ï½÷À¤Ëµ¤°Â¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¤¡¢¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤¦½ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤â¿´¤ËÈë¤á¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ½Ð±éÎò
¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¤Ï²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÎÁ°¿È¤Î²È»ö¿³È½½ê¤Î½êÄ¹±ºÌî¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¾¯Ç¯¿³È½½ê¤Î½êÄ¹¤ÈÙæ¤á¤Ê¤¬¤é¤â²ÈÄíºÛÈ½½ê³«Àß¤ËËÛÁö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ç±é¤Î°ËÆ£º»è½¤Á¤ã¤ó¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¾ï¤Ë¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ·³ÉôÂâ¤Î¾¾ÅÄÂçº´¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó±é¤¸¤ë¾®»³ÅÄ¹Ì»°¤Ë·³¤Î¶Ê¤òº£¸å¤âºî¤êÂ³¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¤ÈÍ×µá¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¸å¡¢»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤¬¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¯»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£»ÖÂ¼¤µ¤ó¤È¤ÏÉñÂæ¤Ç¤âËèÇ¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çº£¤Ç¤â¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÅöÆü¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î»ÖÂ¼¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
£ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥í¥Ê¤ÇÌó2½µ´ÖÆþ±¡¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢³ÖÎ¥¤µ¤ì¤Æ±¡Æâ¤ÎÇäÅ¹¤Ë¤â¹Ô¤±¤º²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¤«¤ï¤ê¤Ë´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤òÁ´¤ÆÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤·Áê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¿©»ö¤Î¼êÇÛ¤â¡¢½¢¿²¸å¤â¸«²ó¤ê¤Ê¤É²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤ËÆþ±¡Ãæ¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê½õ¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Åû°æÆ»Î´
¡¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß
¤ª¤è¤½150Ç¯Á°¤ÎÌÀ¼£»þÂå¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£1Æü¤¬24»þ´Ö¡¢1Ç¯¤¬365Æü¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áªµó¤â¹ñ²ñ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þÂå¡£
ËÍ¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤È¤¤¤¦»ú¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÀ¤ë¤¯¼£¤á¤ë»þÂå¡×¤È²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¡¢¹¾¸Í»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿»þÂå¤ËÀ¾ÍÎ°å³Ø¤Ç¿Í¡¹¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¶ìÏ«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀè¿Í¤ÎÊý¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Ë¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ½Ð±éÎò
µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÄ«¥É¥é¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÈ¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£
£ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÍ¤Ï¡¢°å»Õ¤ÎÃæÂ¼Å¯¤µ¤ó¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°åÎÅ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤¬Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¢£Ãç´ÖÍ³µª·Ã
¡¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß
¸ô¼ß²È¤Î±üÊý¤Ç¤¢¤ëÀé²Â»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ç¤âÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸Ø¤ê¹â¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢Âº·É¤ÈÆ´¤ì¤ÎÇ°¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê²ÚÂ²¤Î±üÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤³¤Ë¹´¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿Àé²Â»Ò¤¬¡¢¤ê¤ó¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê»ö¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£´ó¤êÅº¤¦¤ê¤ó¤Î»Ñ¤Ë²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡¢Àº°ìÇÕ±é¤¸¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ½Ð±éÎò
1998Ç¯Å·¤¦¤é¤é¡¢2014Ç¯²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡¢2022Ç¯¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÄ«¥É¥é¤Ï³Î¤«10Âå¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÎøÅ¨¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¡£¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿ÆÍ§Ìò¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÄ¹¤¤»þÂå¤òÀ¸¤¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿º¢¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤¤Ìò¿¼¤¯ºî¤ê¹þ¤à»ö¤â¤Ç¤¤Æ¡¢³°¥í¥±¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÎ®¤ì¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÍÄ¤¤¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë²ÈÂ²¤´¤È²Æì¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ÜÆ°¤·¤Æ»£±Æ´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤â¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê²ÈÂ²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°¦¾ð¤¢¤ë¸½¾ì¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆºîÉÊ¤òºî¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÃ»¤¤ÂÚºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
£ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´Ç¸î¿¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤ä¤Ï¤ê½Ð»º¤Î»þ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½õ»º»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ëº£¤Ç¤â´¶¼Õ¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤â¤«¤â¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÇ¥¿±´ü´Ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òËÜÅö¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
µ¤»ý¤Á¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÃæ¡¢½õ»º»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÀº¿ÀÅª¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Âç·¶ºÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À©ºîÅý³ç¡¿¾¾±àÉðÂç¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë´Ç¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤ê¤ó¤ÈÄ¾Èþ¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¡È´Ç¸î¡É¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤ËÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â½¬¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿ÉÂ±¡¤ÇÁáÂ®¤½¤Î¼ê¸·¤·¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯É½¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤ä´µ¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤òÇØÉé¤¦ÉÂ±¡·Ð±ÄÁØ¤ä°å»Õ¡£¤ê¤ó¤¿¤Á¤è¤êÁ°¤«¤é¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿´ÇÉÂÉØ¤¿¤Á¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤¿´µ¼Ô¤¿¤Á¡£¤ê¤ó¤ÈÄ¾Èþ¤¬Çº¤ß¡¢ËÛÁö¤¹¤ëÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷³«»Ï¤Þ¤Ç¤¢¤È1¥õ·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¤ª¸«¼é¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
