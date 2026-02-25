Kiroro玉城千春、「#可愛い姪っ子に会いに」妹とアメリカ旅行へ NY満喫ショット公開「いい表情」「素敵な笑顔」
沖縄出身デュオ・Kiroroの玉城千春（48）が22日、自身のインスタグラムを更新。妹とともにアメリカを訪れたことを報告し、ニューヨーク観光を満喫する様子を公開した。
【写真】「#可愛い姪っ子に会いに」アメリカを満喫するオフショットを披露した玉城千春
玉城は「アメリカに住んでいる妹の娘ちゃんに会いに」とつづり、海外旅行が不慣れという妹と一緒に渡米したことを明かした。「英語できない私ですが姪っ子に会いたくて喜んでついていきました」とほほ笑ましく振り返っている。
投稿では、ブルックリン橋やワールドトレードセンター、タイムズスクエアなどニューヨークの名所を巡る様子を紹介。さらに、ブロードウェイミュージカル『アラジン』を鑑賞したことや、人気レストラン「エレンズ・スターダスト・ダイナー」を訪れたことも明かした。
「姪っ子のおかげで沢山の経験ができました ありがとう」と感謝を伝え、「そしてあなたが幸せで、笑顔でいてくれることが私たちの喜びです」と温かなメッセージも投稿。最後には「アメリカがぐんと近く感じました」「アメリカに歌いにいきたいなぁ 誰か呼んでくれないかなぁ」と今後への思いもつづった。
ファンからは「素敵な笑顔です！」「いい表情だね」「アジアからついにアメリカですね カッコいい千春ちゃん」「黒がほんと似合いますね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「#可愛い姪っ子に会いに」アメリカを満喫するオフショットを披露した玉城千春
玉城は「アメリカに住んでいる妹の娘ちゃんに会いに」とつづり、海外旅行が不慣れという妹と一緒に渡米したことを明かした。「英語できない私ですが姪っ子に会いたくて喜んでついていきました」とほほ笑ましく振り返っている。
「姪っ子のおかげで沢山の経験ができました ありがとう」と感謝を伝え、「そしてあなたが幸せで、笑顔でいてくれることが私たちの喜びです」と温かなメッセージも投稿。最後には「アメリカがぐんと近く感じました」「アメリカに歌いにいきたいなぁ 誰か呼んでくれないかなぁ」と今後への思いもつづった。
ファンからは「素敵な笑顔です！」「いい表情だね」「アジアからついにアメリカですね カッコいい千春ちゃん」「黒がほんと似合いますね」などのコメントが寄せられている。