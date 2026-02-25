ミラノ・コルティナオリンピック™のフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦璃来（24、木下グループ）と木原龍一（33、木下グループ）が25日、日本記者クラブで会見を行った。

三浦は「本当にたくさんの方々に支えられて、私達は結果を残すことができたんだなっていうふうに思いました」と感謝を述べると木原は「たくさんの方々から今、日本がすごく大変なことになってるよ」と知人から知らされていたが「帰国して昨日、初めてたくさんの方々を目にして、本当に現実なのかなっていうのが今正直な気持ちで、本当に浦島太郎さんがもし生きていたらこういう気持ちだったのかな」と“りくりゅう”のフィーバーぶりに驚いた。

ショートプログラムでミスをし、木原は「逆転は厳しいかなっていうような点数に自分は感じてしまっていたので、7年間積み上げてきたものが、もうここで終わってしまったんだっていう絶望感にずっと戦っていました」と振り返った。

一方の三浦は「切り替えてフリープログラムに臨むかっていうのが、一番大切だなっていうふうにやっぱり私は思っていたので、本当にミスとしてはすごく悔しい部分があったんですけど、本当にそのミスが私達を大きく成長させていただいたかなというふうに思ってます」と当時を思い返した。

“りくりゅう”は3月にチェコで開催される世界選手権、さらに4月はアイスショーに出演する予定が続き、まだまだ忙しい日々が続く。

