ÃæÆ»¤ÇÍîÁª¤ÎÎÐÀîµ®»ÎÁ°½°±¡µÄ°÷¡¢¸øÌÀ½Ð¿È¼Ô¤ÎÈæÎãÍ¥¶ø¤ËÉÔËþ¡Ä¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç»ÄÇ°¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ½©ÅÄ¸©Ï¢¤ÎÁ°ÂåÉ½¤Ç¡¢½°±¡Áª½©ÅÄ£²¶è¤Ë¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¡¢ÍîÁª¤·¤¿Á°½°±¡µÄ°÷¤ÎÎÐÀîµ®»Î»á¤Ï£²£³Æü¡¢¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¼Ô¤òÍ¥¶ø¤·¤¿ÈæÎãÂåÉ½¤ÎÌ¾Êí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀËÇÔ¤·¤¿Î©Ì±¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¾å¤¬¤ì¤º¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç»ÄÇ°¤À¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡½©ÅÄ»Ô¤ÇÆ±Æü³«¤«¤ì¤¿½°±¡Áª¸å½é¤ÎÎ©Ì±¸©Ï¢¤Î¾ïÇ¤´´»ö²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¾ïÇ¤´´»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÆ»²þ³×¤¬£±¶è¤Î¿·¿Í¸õÊä¤ò´Þ¤à£²¿Í¤òÍÊÎ©¤·¡¢¤È¤â¤ËÍîÁª¤·¤¿ÇÔ°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤À¤È¤¹¤ëÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡££²¿Í¤ÏÈæÎãÉü³è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸©Ï¢¤ÏÃæÆ»²þ³×¤È°ú¤Â³¤Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¹ç¤Ë¤Ï¸©Ï¢´´Éô¤äÎÐÀî»á¤Î¤Û¤«¡¢¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î»ûÅÄ³Ø»á¤é¤¬½ÐÀÊ¡£²ñ¹ç¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¾®¸¶Àµ¹¸´´»öÄ¹¡Ê¸©µÄ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¹ç¤Ç¤ÏÇÔ°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤Î»Ù»ýÎ®½Ð¤Î¤Û¤«¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÀ¯ºö¤¬¿»Æ©¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ©Ì±¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤ÈÀ°¹çÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®¸¶´´»öÄ¹¤Ï¡¢¸øÌÀ¸©ËÜÉô¤È¤Îº£¸å¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯£´·î¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁª¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¡ÖÇò»æ¤Î¾õÂÖ¡×¤À¤È¤·¤¿¡£