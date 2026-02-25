近藤春菜、43歳の抱負に祝福の声続々 豪華芸能人からのメッセージでコメント欄に賑わい
お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（43）が25日までに、自身のInstagramを更新。誕生日を迎えたことを報告した。
近藤は「2026年2月23日、おかげさまで43歳になりました！ありがとうございます！！」と書き出し、「無事にこうして、43歳を迎え、大好きなお仕事をできていること、幸せです」とつづり、豪華な装飾の中で笑顔を見せる写真を投稿した。
「今日は真面目に語っちゃうけど、自分のSNSなのでいいか笑」と前置きし、「生きてたら、いろいろあるけど、ハリセンボン見ていたら、なんか笑っちゃう。笑えちゃう。そんな人になれてたら嬉しいです」とコメント。さらに「息抜きできたり、頭切り替えられたり、安心したり、そういうのさせられるような、そんな存在でありたいです。近くにいなくても、届ける笑いで、ハグしてる気持ちです。↑意味わからないかもだけど笑 いろいろ起こっても、きっと大丈夫だからね。一緒に笑い合っていきましょう！」と伝えた。
また「今日は大好きな曲を聴きながら、1日をスタートさせました。好きな物とおめでとうに囲まれて、素晴らしい、感謝の1日でした。43歳も楽しんでいきます！！よろしくお願いします！！！！！！」と締めくくった。
この投稿には多数の芸能人が反応。女優の松本若菜は「イエーーーーイ！！！やっぴーはっぴー」と祝福し、お笑いタレントの有吉弘行は「ますます美味しいラーメンお願いしますね！！」とコメント。女優の高橋ひとみも「またご一緒できる日を楽しみにしています」とメッセージを寄せた。