映像嵐株式会社は2月25日（水）、Viltrox（ビルトロックス）のLマウント用交換レンズ「Viltrox AF 16mm F1.8 L」を発売した。希望小売価格は12万円。

Viltrox社が2025年9月にLマウントアライアンスに加わって以降、同社Lマウント用交換レンズとして投入する第1弾モデル。大口径かつ超広角のAF単焦点レンズで、諸収差の抑制により風景や建築、星景をはじめとした静止画撮影に向くほか、静粛で高速なAFの搭載で動画撮影にも活用できるとする。

レンズ構成は12群15枚。EDレンズ4枚、非球面レンズ3枚を使用して歪曲や色収差、周辺画質の低下を抑制。またサジタルコマフレアについても効果的に抑制し、点光源の再現性にも優れるという。

AF駆動はSTMモーター＋リードスクリュー方式で、高速かつ静粛なAFが可能としている。

鏡筒には「LCD情報パネル」を搭載。これはViltrox Proシリーズに共通する仕様で、暗所でも距離指標やF値を確認できるというもの。このほか任意の機能を割り当てられるカスタムボタンを2つ備えている。

レンズ前面に77mm径のフィルターを装着できる。

マウント部に備えたUSB Type-Cポートからファームウェアのアップデートも可能としている。

対応マウント：L フォーカスモード：AF/MF 対応撮像画面サイズ：フルサイズ 画角：105.6° レンズ構成：12群15枚 絞り：F1.8-22 絞り羽根枚数：9 焦点距離：16mm フォーカスシステム：インナーフォーカス フォーカスモーター：STM＋リードスクリュー型 最短撮影距離：0.27m フィルターサイズ：φ77mm 外形寸法：φ85.2×103mm 質量：約：約550g