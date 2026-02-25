Snow Manのラウールが、ファッションブランド「Saul Nash（サウル ナッシュ）」の公式Instagramに登場。2026年春夏ミラノ メンズコレクションでランウェイモデルを務めた際のルックが公開された。

■ランウェイモデル・ラウールの圧巻ルック

投稿では「The Spring Summer 2026 Crinkle Gilet now dropped on saulnash.com」と紹介。同ブランドの2026年春夏コレクションを着用し、ショー“Embrace”のバックステージで撮影されたラウールの姿が公開された。

まとっているのは、シワ加工が施されたナイロン素材のジレ。軽量でありながら耐久性を兼ね備え、テクスチャーのある“lived-in finish（着込んだような風合い）”が特徴だ。

くすみパープルのジレに同系色のワイドパンツを合わせたワントーンコーデ。インナーはフロントジップ仕様で、ウエスト部分にシアー素材のレイヤードを効かせるなど、スポーティーさとモード感が融合したスタイリングとなっている。

タイトなトップスからのぞくシャープな首元や、すらりとした長身を生かしたバランス感は、まさにランウェイモデルとしての圧倒的な存在感を放っている。オールバックヘアでカメラを見据えるバストアップと、目線を外した全身ショットも公開された。

ランウェイで披露したルックがブランド公式から改めて発信され、SNSでは「かっこいい」「素敵」「興奮がよみがえる」「圧巻ビジュ」「ラウール輝いてる」「このスタイリング似合ってる」「王子様のよう」「美しい」など、国内外から称賛の声が寄せられている。

■ランウェイを歩くラウール＆舞台裏ショット

Snow Man

