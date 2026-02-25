都市型音楽フェス『CENTRAL』の入場無料エリア「CENTRAL FIELD」内容発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

4月3日～5日に横浜にて開催される都市型フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下『CENTRAL』）内の入場無料エリアとなる「CENTRAL FIELD」の内容が公開となった。

■横浜市が一体となって創り上げるフェスティバル『Live！横浜』との同時開催も決定

「CENTRAL FIELD」は、フェスや音楽を愛する人はもちろん、横浜を訪れる旅行者、そして地元・横浜で日々の暮らしを営むすべての人に、あらたな都市型フェスの楽しさを知ってほしいという想いから生まれた入場無料エリア。

音楽フェス『CENTRAL』の魅力を気軽に感じられるだけでなく、キャラクターブースやフォトスポット、アーティストとコラボレーションしたワークショップ、テクノロジーを活用した特別体験など、ここでしか出会えない多彩なコンテンツが集結。世代やジャンルを超えて誰でも楽しむことができる。

さらに、街の至るところで音楽の楽しさに触れられるフェスティバル『Live！横浜』との同時開催も決定。

『CENTRAL × Live！横浜』のコラボレーションにより、街全体がフェス会場に。音楽を通して、人々が集まり、心が沸き立つ空間を届け、シンボルとなる「やぐら」の設置や、みなとみらい地区一帯のシティドレッシングなど、お祭りのような特別な3日間が演出される。

「CENTRAL FIELD」も『Live！横浜』と連動。音楽で包まれる横浜の街を一緒に盛り上げる。ぜひ、足を運んでみよう。

■入場無料エリア「CENTRAL FIELD」に多彩なエンターテインメントが集結

◎CHiCO with HoneyWorks × Rebloom Flower Project「HELLO!!」の祝い花でつくるアップサイクルサシェワークショップ

『LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Zepp tour 2026「HELLO!!」』東京・Zepp DiverCity (TOKYO)公演を彩った花が、ドライフラワーになってサシェとして生まれ変わる。

4月4日・5日の2日間限定でワークショップが開催され、日替わりでサシェの形＆タグデザイン、CHiCOからのメッセージも変化。さらに、香りはCHiCO本人が調合。ここでしか手に入らない、ライブの余韻を閉じ込めた特別な体験となる。

Rebloom Flower Projectは、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントと日本サステナブルフラワー協会が連携して進める、コンサート会場やイベントに贈られた祝い花を回収・再活用するプロジェクト（※企業・関係者より提供された祝い花を回収・再活用）。2026年1月までに、約1,600キロの生花を回収されてきた。回収した花は、ライブやイベントの装飾、子供向けのワークショップに活用される他、グッズにも活用されている。

※ワークショップへのアーティストの登場なし。

※ワークショップへの参加は有料（参加費用や参加方法は追って発表予定）。

◎「バグハン！（ARデジタル昆虫採集）」特設ブース

デジタル昆虫採集アプリゲーム『バグハン！』を気軽に体験できる特設ブース。スマホを使って昆虫を捕まえる。たくさんタップしたり、そぉーっとつまんでみたり…。捕まえ方はキミ次第。会場限定のプロモカードも配布中だ。

※参加費は無料。

※参加者のスマートフォンにアプリをダウンロードして遊べるアプリ。参加制限なし。

※会場でアプリをダウンロードした人に、会場限定の昆虫プロモカードをプレゼント。

※スマートフォンの貸し出しなし。

※アプリのダウンロードにかかる通信料は参加者の負担。

◎「CENTRAL FIELD」のステージに横浜の子どもたちが登場！

『CENTRAL』と『Live！横浜』による特別コラボステージで、横浜の子どもたちが「CENTRAL FIELD（臨港パーク）」のステージに登場。横浜から日本の響きを世界に届ける『CENTRAL』と、“音楽のまち 横浜”のブランディングを掲げる『Live！横浜』が、未来へ羽ばたく子どもたちに特別な体験を提供する。

■『CENTRAL × Live！横浜』コラボレーション詳細

◎『CENTRAL × Live！横浜』を象徴するキービジュアルについて

横浜という美しい街の中で、流れる水のように、流れる風のように、誰もが気のままに音楽を楽しむお祭りにしたい。そんな想いから、水、風の「流線」をモチーフにしたビジュアルが完成。

『CENTRAL × Live！横浜』では、横浜の街全体、音楽が鳴り響き沸き立つ、お祭りのような特別な3日間を演出。そのシンボルとして、お祭り感を体現する「やぐら」が桜木町駅前広場に出現。横浜・みなとみらいの玄関口となるこの場所から、音楽に包まれる特別な横浜を楽しもう。

◎みなとみらい地区一帯をシティドレッシング

シンボルとなる「やぐら」とともに、『CENTRAL × Live！横浜』を表すビジュアルで、街全体を特別に装飾。水、風、横浜、人々の流れを思わせる、たなびくような爽やかな世界観のなか、音楽の街を飾り付ける（※写真はイメージ）。

■イベント情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

04/03（金）～04/05（日）神奈川・Kアリーナ横浜／横浜赤レンガ倉庫／KT Zepp Yokohama／臨港パーク

■関連リンク

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』公式サイト

https://central-fest.com/