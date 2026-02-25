25日14時現在の日経平均株価は前日比1454.39円（2.54％）高の5万8775.48円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は998、値下がりは537、変わらずは57と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を465.28円押し上げている。次いで東エレク <8035>が192.53円、ファストリ <9983>が116.32円、ファナック <6954>が44.79円、コナミＧ <9766>が32.42円と続く。



マイナス寄与度は20.26円の押し下げでイビデン <4062>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が5.43円、しずおかＦＧ <5831>が3.59円、ソニーＧ <6758>が3.18円、高島屋 <8233>が2.97円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、不動産、その他金融と続く。値下がり上位には鉄鋼、銀行、石油・石炭が並んでいる。



