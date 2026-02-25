卓球の「シンガポールスマッシュ2026」は25日、女子ダブルスの準々決勝が行われ、張本美和（木下グループ）／早田ひな（日本生命）ペアはライ／ロイ・ミンイン組（シンガポール）と対戦。ゲームカウント3ー0で勝利して準決勝進出を決めた。

■WTTシリーズでは初のペア結成

WTTシリーズでは初のペア結成となった張本美と早田の“みわひな”ペア。初戦となった2回戦でアドリアーナ・ディアス／ブリアナ・ブルゴス（プエルトリコ）ペアをストレートで下し、ベスト8をかけた戦いに挑んだ。

第1ゲームは張本美のサービスから早田のレシーブが決まり、日本ペアが先手を奪う。張本美の台上プレーや早田の強打も冴え、好連携で主導権を握った。リードを保ったまま11－6で取り切り、第1ゲームを先取した。

第2ゲームは2－1から張本美が強烈なフォアを沈め、早田もフォアで得点を重ねるなど攻撃力の高さを発揮してリードを奪う。中盤にはシンガポールペアに連続ポイントを許して詰め寄られたが、7－5とリードを保ち相手がタイムアウトを要求。その後、連続失点で一時逆転を許すも、9－9から早田のサービスを起点に張本美が決め切り、11－9でこのゲームをものにした。

第3ゲームは早田がチキータで連続ポイントを奪うなど、日本ペアが序盤から優位に立つ。シンガポールペアも粘りを見せて中盤に逆転を許したが、7－8から早田のフォア、張本美のサービスで再び勝ち越し。マッチポイントを握った日本ペアは、最後も早田のチキータで11－9と取り切り、ストレート勝ちを収めた。

勝利した張本美／早田組は準決勝で蒯曼／陳熠（中国）ペアとの対戦が決定。優勝争いを左右する大一番に臨む