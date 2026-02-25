¡ÚMLB¡Û23ºÐPCA¤ÎÇ®¤¥«¥Ö¥¹°¦¡Ä¡Ä²¦¼Ô¤Ø¤Î¡ÈÈéÆù¡É¤âÏÃÂê¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤ËÍè¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¥«¥Ö¥¹¤Î¥Ôー¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢ー¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°³°Ìî¼ê¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥·¥«¥´¤ÎÃÏ°è¾ðÊó»ï¡Ø¥·¥«¥´¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅÐ¾ì¡£¥Áー¥à¤Ø¤Î°¦Ãå¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖPCA¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë23ºÐ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÏÌîµå¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Î²¶¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬Á´¤Æ¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÀ©ÇÆ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë·ù¤ÊÅÛ¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡×
¡Ø¥·¥«¥´¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÅÅ»ÒÈÇ¤Ï23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¡¢¡Ö¥«¥Ö¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëPCA¤Ï¡¢Ìîµå³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¼ã¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê――¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¸·¤·¤¤ÈãÉ¾²È¤À¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤¬ÇÐÍ¥¤Î²ÈÄí¤Ë°é¤Ã¤¿PCA¤Ï¥Õ¥£ー¥ë¥É¾å¤Ç¤ÏÇ®¤¯ÂçÃÀ¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤ì¤ÐÆÉ½ñ¤ò¹¥¤àÆâ¾ÊÅª¤ÊÀ³Ê¤À¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
PCA¤Ï2021Ç¯¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤«¤é¥È¥ìー¥É¤Ç¥«¥Ö¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£¥Áー¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥·¥«¥´¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤ËÍè¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÜµ¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢Ä¶¿Íµ¤¤Î²¦¼Ô¤ËÈéÆù¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é°¦Ãå¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë·ù¤ÊÅÛ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬²¶¤Ê¤ê¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¥Õ¥£ー¥ë¥É°Ê³°¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÁû¤¤¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤·¡¢Ç®¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¤¢¤½¤³¤À¤±¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢¼«¿È¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
PCA¤Ïºòµ¨Á°È¾Àï¡¢¥á¥¸¥ãー»Ë¾å½é¤Î25ÅðÎÝ¡¢25ËÜÎÝÂÇ¡¢70ÂÇÅÀ¤òÆ±»þÃ£À®¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤ÎMVPÁè¤¤¤Ë¤â²Ã¤ï¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー°Ê¹ß¤ÏÂç¼ºÂ®¡£¸åÈ¾Àï¤ÏÂÇÎ¨.188¡¢7ËÜÎÝÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤â29ÂÇÀÊ¥Îー¥¢ー¥Á¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¥ê¥ó¥°¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¡¢»×¤¤¤Î¾æ¤ò¸ì¤Ã¤¿¼¡À¤Âå¥¹¥¿ー¤ËÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£