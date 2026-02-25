プロボクシングWBC世界バンタム級2位の那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO1敗）が4月11日に東京・両国国技館で、同級1位フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ、45勝28KO4敗）とWBC同級挑戦者決定戦を行うことが25日、正式発表された。両者には昨年12月にWBCから対戦指令が出ており、勝者は同級王者・井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）への挑戦権を得る。

那須川は昨年11月24日、世界初挑戦となった井上拓真とのWBC同級王座決定戦に0―3で判定負け。プロボクシング8戦目で初黒星を喫した。約4カ月半ぶりの再起戦が世界再挑戦を懸けた一戦となる。

都内のホテルで会見した那須川は、井上よりも経験豊富なエストラダを迎えることについて「前回の試合でレコードとしては1戦ですけど、それ以上のものをたくさん得たと思っている」とコメント。「前回の試合まではボクシングというものの中にすごいいたという感じ。ボクシングのスタイルはこうじゃなきゃいけない、みたいな。今回は自分の練習環境や練習の仕方をもう一度見つめ直して、いろんな角度からボクシングを知るってことやってますので、経験だけでは語れないものを出せるんじゃないかと思っている」と自信を口にした。

過去に教わっていたトレーナーにミットを持ってもらったり、キックボクシングのジムへ行くなど新たな取り組みも始めており、「自分がやり切ったと思える環境に身を置きたい。これだけやったから、負けても納得できるぐらいの人生を送りたいと思っているので、自分で選んでやりました」と説明。「みんなのためにというのももちろんあるんですけど、やっぱり自分のために格闘技をやり切るということにフォーカスして、自分を強く持つことを大事にしてます」と競技に対する姿勢の変化を明かした。一方、変えていないところを問われると「意思の部分ですかね。自分で物事を決めることに意味があると思うんですよね。夏休みの宿題とか勉強って言われてやったら身になんないですけど、自分からやろうって思ったものって身になるじゃないですか。そういった部分は曲げないというか、環境が変わっても、周りが変わっても自分は変わらずにというところ」と答えた。

井上に負けてからは「いろいろな葛藤があった」という。「本当に悔しいっていうものが湧いてきて、そこから“なめんじゃねえよ”というか怒りの感情というか。普通に生きてると、怒ることってめんどくさいしダルいじゃないですか。だからずっと排除してきたんですけど、芽生えてきましたね」と心境を吐露。「普通に怒るし、なめんじゃねえよっていう感情を出していいかっていうのも、今思っているテーマ。まだ文句言ってる人とか、いろいろ言われる人も、何も思ってなかったすけど、マジでなめんじゃねえよっていいますか、俺の人生に関わってくるっていう。俺はやるべきことをやるだけなんで、そこを全面的に出していきたい」と明かし、「アンチはどうでもいいんですけど、自分に対してでもですね、お前、こんなもんじゃねえだろみたいな。自分と常に向き合って生まれた感情なので。試合でどう作用するかわかんないですけど、でも少なからず今練習している感じとか、試合終わってからの過ごし方は決して間違ったものではないと自分で言えるので、そこは自信を持っている」と熱く語った。