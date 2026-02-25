M-1²¦¼Ô¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÀÖÌÚ¡¢Âç³Ø»þÂå¡ÖÀéÄ»¡×¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤È¤Ï¡¡ÁêÊý¤¬Ë½Ïª
¡¡M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025²¦¼Ô¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¡Ê²ÐÍËÌë11¡¦20¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÖÌÚÍµ¡Ê34¡Ë¤¬°Õ³°¤Ê²áµî¤òÁêÊý¡¦¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¡Ê36¡Ë¤ËË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¤¤à¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÀÖÌÚ·¯¤ÏÀéÄ»¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡×¤È¾Ò²ð¡£¡ÖÂç³Ø»þÂå¡¢¼¢²ì¸©½Ð¿È¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º²¬»³ÊÛ¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Í¡×¤È¡¢ÀÖÌÚ¤¬Æ±ÈÖÁÈMC¡¦ÀéÄ»2¿Í¤ÎÊý¸À¤ò¤Þ¤Í¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Á¤¸¤ã¡¢¤Ã¤Æ¤Í¡£Âç³Ø¤Î¤È¤¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤¿ÀÖÌÚ¡£Âç³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÀéÄ»¤Î¥í¥±¤ò¸«¤Æ·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥í¥±¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¤¤äÌ´¤è¡×¤ÈÀÖÌÚ¡£¡Ö¡Á¤¸¤ã¡¢¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÁêÊý¤Ë¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÂç³Ø¤Ç¤â¤¦¤ä¤á¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡£º£¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¤Ç¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Í¤ó¤Ç¡©¡×¤È¤·¤Ä¤³¤¯¤¢¤ª¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©ÀéÄ»¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡©¤Ê¤á¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤è¡¢ÀéÄ»¤µ¤ó¤ò¡£¸À¤¦¤¿¤éË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¤½¤ó¤ÊÀ¸¤Ì¤ë¤¤ÈÖÁÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀâ¶µ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤â¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ä¤ï¡×¤ÈÀÖÌÚ¤ËÆ±°Õ¡£¡Öº£¤Î¤ÏÌÚÂ¼¤Ï¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¤½¤ì¤È¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¡Ä¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Î¥Î¥Ö¤Ë¡¢¡Ö·×»»¤Ê¤ó¤«¥¤¥¿¤¤¤ó¤«¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤ó¡×¤È¡¢Âç¸ç¤âÌ¤ÃÎ¤Î¸åÇÚ¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¶Ë¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£