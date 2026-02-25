あわや枯死の危機も！ 川家光の「樹齢500年の盆栽」をなぜか都立高校生が世話している驚きのワケ

あわや枯死…家光の盆栽が！

世界的に盆栽がブームになっているが、そんなブームには関係なく、明治41年の開校以来、117年、盆栽部が活動しているのが東京都立園芸高校だ。そこで育てられているのが、紱川家光が愛したという樹齢500年の盆栽。1999年には（社）日本盆栽協会に貴重盆栽として登録されている。そんな貴重な盆栽がなぜ高校に？

「それがよくわかっていないのです。資料には、1908年に当時所有していた人から東京府（当時）が購入し、当校の創設に際して移管したとありますが、わかっているのはそれだけです」

こう言うのは、盆栽部顧問の片柳荘志先生。園芸高校に赴任して10年。学生時代、盆栽を学んだ経歴を買われて顧問になった。

東京都立園芸高校が、日本で初めての園芸高校として開校したのは、明治41年（1908年）。今から117年前だ。

「初の園芸高校ということで特色を出したかったのでしょう。昭和８年（1933年）には盆栽部があったという記録もあります」（片柳先生・以下同）

そう、ここの高校にはクラブ活動として盆栽部があるのだ。東京ドーム2.3倍もの敷地をもち、その中のテニスコート２面分はあろうかと思われる盆栽部の活動エリアには、1000鉢もの盆栽がずらり。

現在、盆栽部の部員は30人。中には小学生の頃から盆栽に興味をもち、卒業後は盆栽家に弟子入りすることを望んでいる生徒もいるという。

盆栽部に入部すると部員たちは、一人２鉢を“マイ盆栽”として世話をする。家光の盆栽も部員たちが世話をしているとか。

クラブ活動だけではない。園芸科の２年生、３年生には盆栽の授業もあり、専門家が講師として教えている。盆栽好きには、たまらない環境だ。

しかし、大半の部員たちは高校に入るまで盆栽に触れた経験はない。それなのに家光の盆栽を任せて大丈夫なのか。

「手入れの仕方は指導しますし、チェックもしますから大丈夫です」

だが、危機もあった。それは３年前の３月。

「２鉢ある家光の盆栽のひとつの『北五葉松』が枯れ始めてしまったのです」

生徒たちの手入れに何か不備が？

「いえ。最初はなぜ枯れたのか全然わかりませんでした。けれど、いろいろ調べていくうちに、その年の冬は暖かく、18℃になった日もあるほどでした。そのため糸状菌が活発になったこと、鳥の糞による雑菌の繁殖、水分蒸発による葉焼けなど複数の要因が重なったのかもしれません」

幸い、その後無事回復したが、やはり気候変動は盆栽にも影響を与えているようだ。

先代は無視！？ 盆栽の面白さ

それにしても、盆栽の手入れとはどのようなものなのだろう。

「新芽が出てきたところをチェックして、下向きの芽をカットします。また、伸びすぎている芽もカットします」

こうしたことを一枝一枝行っていくのだという。なんとも根気のいる作業だ。

地味とも思えるクラブ活動だが、生徒たちは盆栽の何に魅せられて入部したのだろうか。

「生徒たちは、かわいいから、カッコいいからと言っています」

かわいい？ カッコいい？ よくわからない。そこで部員たちの盆栽を見せてもらった。

「これはできるだけ枝を左側に伸ばすようにしています。風が右側から吹いてくるのを表現した“吹き流し”という形です」

龍のような形にするのを目指したものもあり、なんとなく“カッコよさ”がわかった気がする。

「でも、卒業した先輩は“吹き流し”ではなく、もっと枝を広げた形にしたかったようです」

え、先代の思いを受け継がなくていい？

100年も200年も生き続ける盆栽。当然、世話をする人は変わってくる。

「代が変わっていくと、盆栽もどんどん変わっていきます。それが盆栽の面白いところ」

型破り！ ジブリ風盆栽も

盆栽には、形や見せ方にいろいろ決まりがあるというが、

「ここでは基本的なことは教えるけれど、あとは自由。生徒たちの感性で自由にやらせています」

その結果、ジブリの世界をイメージして、アンテナのように枝が伸びた盆栽があったり、ふつうは松で使わない鉢を選んだり、生徒たちは自由に盆栽の世界を楽しんでいる。

「それでいいと思います。盆栽の技術は、盆栽だけでは終わらない。自分が目指す形に向かって、いろいろ試したことは自分の力になります。目標に向かってチャレンジする気持ちを忘れないでほしい。

それに盆栽は、10年後、100年後と長い時間をみて育てていく必要があります。盆栽を見ることは、時間を見ること。何かとせわしない時代ですが、せめて盆栽を手入れするときぐらいは、盆栽を将来どんな形にしていこうと考えると同時に、自分はどうなりたいのか考えてほしい」

生徒たちの進路はいろいろ。進学する者もいれば、看護師を目指す者もいる。彼らは自分の将来をどう形づくっていくのだろうか。

取材・文：中川いづみ