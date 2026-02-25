元石川テレビで現在フリーで活動する今井友里恵アナウンサー(32)が25日までに自身のインスタグラムを更新。「人生最高」というサウナ体験を明かした。



【写真】カメラを見つめる視線も恍惚…初めて知った真の整い

「富士山の麓、サウナシュラン全国2位のサウナで“熱の登山”をしてきました」と、全国のサウナを格付けした「サウナシュラン」で、2022年に2位となった静岡県裾野市の「サーマルクライムスタジオ富士」を訪れたことを報告。同所は「サーマルアドベンチャー(熱の冒険者)」のコンセプトで、実際の山に登るのではなく、「熱の登山」として心身の健康や環境の健康、社会的健康など「ウェルネス」の高みを目指す自然豊かなサウナ施設だ。



今井アナはスラリとした美スタイルの黒ビキニ姿で“熱の登山”に挑戦。「低い温度からじんわりスタートして、全6種類のサウナを巡りながらゆっくり登って最後の登頂地点はなんと130℃ オーブンか何か??」と、通常80～100度とされるサウナの中ではかなり高温だったことに驚きつつ、「今回初めて正しい入り方を教えてもらって 我慢しない、時間決めない、換気してよし、等々 ストレスなく入ったら本っっ当に気持ちよくて感動 今までの私は真の整いを知らなかった… 間違いなく人生最高サウナ体験!貸切5時間あっという間のサウナ合宿。また行きたい」と感動の体験をつづった。



とろんとしたまなざしの“整いショット”も添えた投稿に、ファンからは「お宝アリガトーーウ」「スタイル抜群」「気持ち良さそう」「富士山も見ながらのサイコーのサウナでしょうね」「すっかり整ってリラックスした表情が可愛い」「写真集出しましょうよ」「新境地、切り開いちゃったんですね」「大人っぽい黒ビキニにもキュン」といったコメントが集まっている。



今井アナは慶大法学部を卒業後、2016年に石川テレビに入社。21年に退社し、現在はラジオ出演やイベントMC、企業広報などを務めている。日本酒ナビゲーターや世界遺産検定2級、1級小型船舶操縦士の資格も持っている。



（よろず～ニュース編集部）