池袋に、旬のフルーツタルトと紅茶を一緒に楽しめる専門店「Princess Tart」が2026年2月28日にオープンします。

季節で変わる10種類のタルトと18種類の紅茶がそろい、日常のティータイムを華やかに彩る新スポットです。

見た目の高揚感と食べたあとの余韻まで設計された、注目の新店です☆

Princess Tart「池袋フルーツタルトと紅茶の専門店」

開店日：2026年2月28日（土）所在地：東京都豊島区東池袋1丁目26-1 スコレサイト池袋101営業時間：月〜金 10:00〜19:00（売り切れ次第終了）定休日：なしタルト種類：季節で変わる10種類紅茶種類：18種類

Princess Tartは、フルーツタルトと紅茶を専門に展開するブランドです。

池袋店は、旬素材を主役にしたタルトを都心で楽しめる新店舗です。

今回の出店では、タルト単体だけでなく紅茶とのペアリングまで含めた体験が提案されています。

季節で更新されるタルトラインナップ構成

提供スタイル：旬にあわせてメニューを更新構成特徴：フルーツ・クリーム・食感素材を重ねるレイヤー設計

ショーケースを覗いた瞬間に気分が上がる華やかさが、このブランドの大きな魅力。

キウイの鮮緑、柑橘の明るさ、洋梨の艶感など、素材の色がそのまま主役になっています。

見た目の美しさだけで終わらず、食感の重なりまで楽しめる設計です。

4種で楽しむ旬素材の組み合わせ提案

長野パープル×カシスマスカルポーネ鳴門金時×ほうじ茶ブリュレ柿×バニラ洋梨×キャラメル

同じ円形タルトでも、果実の個性によって全体の印象が大きく変わることが分かるラインナップです。

和素材を取り入れた組み合わせもあり、甘さだけでなく香りの奥行きまで楽しめます☆

季節ごとに新しい一皿と出会える構成。

「Kiwi & Mascarpone」と「Princess Lemon」の層表現

掲載フレーバー：Kiwi & Mascarpone掲載フレーバー：Princess Lemon

キウイを花のように重ねたビジュアルは、断面のクリーム量までしっかり伝わる仕上がりです。

Princess Lemonは、焼き色のついたメレンゲとレモンカラーの層が視覚的なコントラストをつくります。

ひと目で選びたくなる、華やかさと立体感。

「MATCHA & Tiramisu」と「Chocolate & berry」の濃厚系ライン

掲載フレーバー：MATCHA & Tiramisu掲載フレーバー：Chocolate & berry

MATCHA & Tiramisuは、濃緑のクリームと多層断面で抹茶の存在感をしっかり感じられる一品です。

Chocolate & berryは、厚みのあるチョコ層にベリーの色を重ね、コクと華やかさのバランスが際立ちます。

香り豊かな紅茶を合わせることで、後味まで心地よいティータイムに仕上がります。

仕事帰りのごほうびにも、手土産にも、気持ちを添えたい日の選択肢として使いやすい新店です。

旬の果実と紅茶で満たされるご褒美時間！Princess Tart「池袋フルーツタルトと紅茶の専門店」の紹介でした。

よくある質問

Q. Princess Tart 池袋のオープン日はいつですか？

2026年2月28日（土）です。

Q. 店舗の場所はどこですか？

東京都豊島区東池袋1丁目26-1 スコレサイト池袋101です。

Q. 営業時間を教えてください。

月〜金の10:00〜19:00で、売り切れ次第終了です。

Q. タルトと紅茶は何種類ありますか？

タルトは季節で変わる10種類で、紅茶は18種類が用意されています。

