収穫後熟成のねっとり濃厚な甘みを楽しむ春のご褒美！JAタウン「JAかとり 多古のべにはるか ねっとり食感」
産地直送通販サイト「JAタウン」で、JAかとりの千葉県産さつまいも「多古のべにはるか」が販売中です。
2026年2月13日から3月中旬まで実施中の年度末大決算セールでは、クーポン利用で対象商品を20％OFFで購入できます。
収穫後1か月以上貯蔵した芋ならではの、ねっとり濃厚な甘さが魅力です☆
JAタウン「JAかとり 多古のべにはるか」
JAタウンは、全国のJAから旬のおいしいものを産地直送で届ける通販サイトです。
同サイトのイメージキャラクターは「じぇー太」で、全国各地の農畜産物や特産品を幅広く扱っています。
今回紹介する「多古のべにはるか」は、千葉県の畑作地帯で育てた原料を貯蔵熟成し、甘みを引き出して届ける春の注目商品です。
べにはるかの熟成管理と産地直送品質
栽培適地：関東ローム層の畑作地帯熟成条件：収穫後1か月以上貯蔵配送方法：産地直送
多古エリアの畑は火山灰由来の関東ローム層で、水はけと通気性に優れ、さつまいも栽培に適した環境です。
収穫後に1か月以上寝かせることで、べにはるか特有の粘りと甘みがより際立つ仕上がりになります。
箱いっぱいに詰まった紅紫色の芋はサイズ感もそろっており、焼きいも、蒸しいも、スイートポテトまで使い分けしやすい実力派です！
平日の朝は蒸しいもを小分けにして時短朝食に、休日はオーブンでじっくり焼いて香ばしさを楽しむ使い方もおすすめです。
年度末大決算セールの対象ラインナップ
千葉県の出品数：約70商品千葉県産落花生 殻付きAセット（300g×3袋）しろいの自然薯 1本入り（700g〜1kg）
セール期間中はべにはるかに加え、落花生や自然薯など千葉県の定番食材もまとめて選べるため、食卓の組み立てがしやすくなります
化粧箱入りの商品は贈答向けの上質感があり、年度末のご挨拶や春の手土産にも使いやすい構成です。
割引率20％という分かりやすさもうれしいポイント。
主菜に自然薯、副菜に落花生、デザートにべにはるかを組み合わせると、季節感のある和の献立が完成します☆
素材の甘みをしっかり味わいたい人にも、家族で旬の食材を楽しみたい人にも相性のよいキャンペーンです。
収穫後熟成のねっとり濃厚な甘みを楽しむ春のご褒美！JAタウン「JAかとり 多古のべにはるか ねっとり食感」の紹介でした。
よくある質問
Q. 「多古のべにはるか」のセール期間はいつですか？
2026年2月13日（金）から3月中旬までです。
Q. どのくらい割引されますか？
クーポンを利用すると対象商品が20％OFFになります
Q. べにはるかはどのような状態で届きますか？
収穫後1か月以上貯蔵したべにはるかを産地直送で届けます。
Q. セールではほかにどんな千葉県産商品がありますか？
千葉県産落花生（300g×3袋）や、しろいの自然薯（700g〜1kg）など約70商品が出品されています
