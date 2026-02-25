産地直送通販サイト「JAタウン」で、JAかとりの千葉県産さつまいも「多古のべにはるか」が販売中です。

2026年2月13日から3月中旬まで実施中の年度末大決算セールでは、クーポン利用で対象商品を20％OFFで購入できます。

収穫後1か月以上貯蔵した芋ならではの、ねっとり濃厚な甘さが魅力です☆

JAタウン「JAかとり 多古のべにはるか」

販売ショップ：JA全農ちば 愛情いちばん館商品名：JAかとり「多古のべにはるか」セール期間：2026年2月13日（金）〜3月中旬セール内容：クーポン利用で対象商品20％OFF

JAタウンは、全国のJAから旬のおいしいものを産地直送で届ける通販サイトです。

同サイトのイメージキャラクターは「じぇー太」で、全国各地の農畜産物や特産品を幅広く扱っています。

今回紹介する「多古のべにはるか」は、千葉県の畑作地帯で育てた原料を貯蔵熟成し、甘みを引き出して届ける春の注目商品です。

べにはるかの熟成管理と産地直送品質

栽培適地：関東ローム層の畑作地帯熟成条件：収穫後1か月以上貯蔵配送方法：産地直送

多古エリアの畑は火山灰由来の関東ローム層で、水はけと通気性に優れ、さつまいも栽培に適した環境です。

収穫後に1か月以上寝かせることで、べにはるか特有の粘りと甘みがより際立つ仕上がりになります。

箱いっぱいに詰まった紅紫色の芋はサイズ感もそろっており、焼きいも、蒸しいも、スイートポテトまで使い分けしやすい実力派です！

平日の朝は蒸しいもを小分けにして時短朝食に、休日はオーブンでじっくり焼いて香ばしさを楽しむ使い方もおすすめです。

年度末大決算セールの対象ラインナップ

千葉県の出品数：約70商品千葉県産落花生 殻付きAセット（300g×3袋）しろいの自然薯 1本入り（700g〜1kg）

セール期間中はべにはるかに加え、落花生や自然薯など千葉県の定番食材もまとめて選べるため、食卓の組み立てがしやすくなります

化粧箱入りの商品は贈答向けの上質感があり、年度末のご挨拶や春の手土産にも使いやすい構成です。

割引率20％という分かりやすさもうれしいポイント。

主菜に自然薯、副菜に落花生、デザートにべにはるかを組み合わせると、季節感のある和の献立が完成します☆

素材の甘みをしっかり味わいたい人にも、家族で旬の食材を楽しみたい人にも相性のよいキャンペーンです。

収穫後熟成のねっとり濃厚な甘みを楽しむ春のご褒美！JAタウン「JAかとり 多古のべにはるか ねっとり食感」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「多古のべにはるか」のセール期間はいつですか？

2026年2月13日（金）から3月中旬までです。

Q. どのくらい割引されますか？

クーポンを利用すると対象商品が20％OFFになります

Q. べにはるかはどのような状態で届きますか？

収穫後1か月以上貯蔵したべにはるかを産地直送で届けます。

Q. セールではほかにどんな千葉県産商品がありますか？

千葉県産落花生（300g×3袋）や、しろいの自然薯（700g〜1kg）など約70商品が出品されています

