¤ê¤¯¤ê¤å¤¦²òÀâ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡ª¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¡¡¸ÞÎØ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÂçÎÌÅê¹Æ¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¥¤¥¤¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Ç¡¢¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ì¥Ú¥¢¤¬¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿½Ö´Ö¤ò²òÀâ¤·¤¿¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢Áª¼ê¤Î¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ¸¶¤Î¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ò£¶Ï¢È¯¤·¡¢¡Ö±§Ãè°ì¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀä»¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿À²òÀâ¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¢¹ñ¸å¤â²òÀâ¤È¤·¤Æ¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£´Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê£²£°£²£¶Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡¡´¶Æ°¤ÎÏ¢Â³¡ªÁª¼ê¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡£³·î£¶Æü¤«¤é¤Ï¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡ª¡ªÁ´ÎÏ±þ±ç¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£
¡¡µðÂç¤Ê£Ô¥Ü¡¼¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¤Ç²òÀâ¤òÃ´Åö¤·¤¿ÎëÌÚÌÀ»Ò¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤é¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Ú¥¢¤ÎÉ½¾´¼°¡×¤ÈÊüÁ÷ÀÊ¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤ä¡¢¥Þ¥¤¥¯¤òÉÕ¤±¤¿²òÀâ¼Ô»Ñ¤Ê¤É£±£µËç¤òÏ¢Â³Åê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤²òÀâ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡õ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÀ®Èþ¤Á¤ã¡¼¤ó¡¡¥á¥Ã¥Á¥ã¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¤²òÀâ»Ñ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡Ä¤Ë¤ÏÄ»È©Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¡Ä¡ª±§Ãè°ì¡¡²¿ÅÙÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢µã¤±¤Þ¤¹¡×¡Ö¿Íµ¤Çú¾å¤¬¤ê¡ª¡ª¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¥¤¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£