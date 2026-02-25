「まじかるベリーベリー」の“うるちゅるシール”、27日からモーリーファンタジーなどで展開スタート 全3種でミニサイズバージョン
キャラクター『まじかるベリーベリー』の限定プライズ用景品「まじかるベリーベリー ミニちゅるシール」が、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、およびオンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて27日から、順次展開されることが決定した。
【画像】ぷっくりとした立体感がかわいい！「まじかるベリーベリー」のシール
ちょっぴり懐かしくて新しい“令和”の新キャラクター『まじかるベリーベリー』の、ぷっくりとした立体感と、透明感のあるつやつやした質感の「うるちゅるシール」のミニサイズバージョンが登場。「すとろべりー」「ぶるーべりー」「まじかるベリーベリーMIX」の「ミニちゅるシール」全3種類を展開する。
シールは縦約5.5センチ×横約9センチ×厚み約2センチで、ぷっくりとした立体感と、透明感のあるつやつやした質感の「うるちゅるシール」のミニサイズバージョン。
展開を記念して、「まじかるベリーベリーミニちゅるシールコンプリートセット」が当たるSNSキャンペーンも開催する。詳細は公式アカウント（モーリーファンタジー公式X・インスタグラム）に掲載される。
