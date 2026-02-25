「まじかるベリーベリー」の“うるちゅるシール”、27日からモーリーファンタジーなどで展開スタート 全3種でミニサイズバージョン

「まじかるベリーベリー」の“うるちゅるシール”、27日からモーリーファンタジーなどで展開スタート 全3種でミニサイズバージョン