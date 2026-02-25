◇NBA Gリーグ ウィンディシティ・ブルズ 112-104 ウィスコンシン・ハード(日本時間25日、ナウ・アリーナ)

2WAY契約でブルズに所属する河村勇輝選手が日本時間25日、Gリーグのハード戦に先発出場。チームの核として活躍し、26得点10アシスト7リバウンドの活躍を見せました。

第1クオーターは、チームの初得点を河村選手がミドルジャンパーを決めて上々の滑り出しをみせます。中盤で相手にリードをゆるしますが、味方のスリーポイントをお膳立てし追い上げムードをつくると、残り1分1秒スコア29-29の同点の状態から自らスリーポイントを決め突き放しに成功します。

第2クオーターでも開始早々に味方のスリーポイントをアシストした河村選手。続けて自らミドルジャンパーを沈め、さらにディフェンスでも活躍。コート中央で相手からスチールすると、そのまま独走しレイアップを決め、得点を重ねます。

第3クオーターではさらに躍動し、残り9分で自らスリーポイントを決めると、鋭いドリブルで切り込みフリースローを獲得。これも沈めると、味方のスチールから速攻でレイアップを決めチームに勢いを与えます。河村選手の躍動などで、チームはこのクオーターで30得点。93-75と一気に突き放しました。

最終第4クオーターでも河村選手の活躍は止まりません。ミドルジャンパーを2本、そしてドリブルからのレイアップを決め、得点数を伸ばします。最後は相手に粘られますが、最終的にチームはリードを守り切り112-104で勝利。河村選手はチーム内で2番目に多い26得点と10アシストを記録し、勝利に大きく貢献しました。