四国高速バスは、高速バス「丸亀・高松〜名古屋線」と「高松・丸亀〜福岡線」、「丸亀・善通寺〜神戸・大阪・USJ線」のダイヤを改正する。

さらに、丸亀・高松〜名古屋線は、4月1日から坂出駅への乗り入れを開始する。これに伴い、高速丸亀バス停は廃止する。坂出駅〜名鉄バスセンター間の夜行便を1日1往復運行する。途中、丸亀駅、善通寺インターBT、高松駅高速バスターミナル、ゆめタウン高松、高松中央インターBT、高速三木、高速志度、高速津田、高速大内、高速引田、鳴門西、鳴門インター北口に停車する。坂出駅〜名鉄バスセンター間の最低所要時間は9時間。同日から変動型運賃を導入し、大人片道運賃は、香川〜名古屋間が4,000円から。

高松・丸亀〜福岡線は、4月1日から高知駅へ延伸する。高知駅〜西鉄天神高速バスターミナル間の夜行便を1日1往復する。途中、はりまや橋（上りのみ）、高知駅（下りのみ）、高松駅高速バスターミナル、ゆめタウン高松、高松中央インターBT、善通寺インターBT、丸亀駅、坂出駅、小倉駅前、博多バスターミナルに停車する。高知駅〜西鉄天神間の所要時間は12時間。大人片道運賃は、高知〜福岡間が7,700円から、香川〜福岡間が7,200円から。

丸亀・善通寺〜神戸・大阪・USJ線は、3月1日から坂出駅へ延伸し、「坂出・丸亀・善通寺〜神戸・大阪線」とする。坂出駅〜大阪梅田間を1日7往復運行する。途中、丸亀駅、善通寺インターBT、高速丸亀、三宮バスターミナル、USJ（一部便のみ）、港町バスターミナルに停車する。坂出駅〜大阪梅田間の最低所要時間は4時間15分。大人片道運賃は、香川〜神戸間が4,500円、香川〜大阪間が4,800円。

これに伴い、高知〜高松〜名古屋間と高知〜高松〜福岡間の乗り継ぎきっぷの販売を3月31日をもって終了する。徳島〜高松〜福岡間は販売を継続する。