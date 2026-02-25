お笑いコンビのアルコ＆ピースが２５日、テレビ朝日「徹子の部屋」に出演し、黒柳の容赦ないツッコミを受けた。

芸人になったきっかけについて平子は「両親の渥美清さんが好きがきっかけでお笑い目指したんですけど、それを伝えると卑怯のような気がして。あなたたちが芸人好きにさせたんだって言ってるような気がして」と両親の影響であることを隠して芸になったとことを話した。父親は３年前に亡くなったそうで、平子がテレビに出演するようになって「渥美清さんが好きで芸人になった」と話すことがあり、「親父は喜んでいたと思う」と父親の心情を想像した。

福島県いわき市出身の平子は「芸人でよくある仕事でリアクション芸とか、明るく楽しくお話をしましょうとか、なかなか器質的に難しかったんですでけど、最近は落ち着いてしゃべれないいかなと」と開き直っていることを述べた。

すると黒柳は相方の酒井に「どうですかね、このやりにくそうな人と」とコメントを求めてふたりとも爆笑した。酒井は「やりにくそうな人？僕はもう…もうこれしか知らないんで、相方は」と苦笑い。平子は「明るくないんですよね、だからね」と応じた。

黒柳はなおも「明るくない人と一緒にやってどうですか」とツッコミ。酒井が「ぼくもそういうタイプなんで。波長があつたというか」と話すと、黒柳は「憂鬱そう同士あっても波長があう」とさらにツッコんでいた。