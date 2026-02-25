俳優の川崎麻世が24日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんが作った低カロリーのメニューを公開した。

【画像】花音さんが3時半起きで作った朝食を公開

この日、川崎は「新作映画ロケ 俺は昨夜2時にオールアップしました」と切り出し「3:30起きで千葉ロケ終わって家に着いたのが3時くらい 久しぶりにほぼ24時間闘いました」と過酷な撮影スケジュールだったことを告白。撮影中は「カロリー高めのロケ弁も気にせず 疲れからガッツリ食べれました 撮影中は体力勝負！お腹が空くので太ることを気にせずに食べました」と振り返った。

続けて「ひとつの作品が終わりひと息つく暇もなく2／27のバースデーライブパーティのリハーサルや支度で大忙しだ」と多忙な日々を送っていることを明かす一方「さて今日からまた妻がカロリー調整食を作ってくれました」と報告。「サラダとササミ ドレッシングは塩胡椒に黒酢だけです」と写真とともに説明した。

最後に「3／1で63歳を迎えますがほんとに健康だけは気をつけて頑張って行かなければならないと思ってます」と意気込みをつづり、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」