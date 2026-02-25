¿¹¹áÀ¡¤¬¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¸åÆ£µ±´ð¤ÎÀÑ¤ßÌÚ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿¹¹áÀ¡¡Ê30¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¡ÖSUUMO½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°2026¼óÅÔ·÷ÈÇ¡×¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
3¿Í¤Î¤¦¤ÁÍ£°ì¤Î´ûº§¤Ç»Ò¤É¤â¤¬3¿Í¤¤¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¸åÆ£µ±´ð¡Ê51¡Ë¤Ï¡¢¡È½»µï¤È·ëº§¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Öº£¤ÎÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¡Ê·ëº§¤ò¤·¤¿¤é¡Ë²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤ÇÂçÊÑ¡£Éô²°¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆ§¤ó¤À»þ¤ÎÄË¤ß¡£·ãÄË¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Æü¡¹Åö¤¿¤êÁ°¡£¤Ç¤â¡ØÄË¤¤¡Ù¤È¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£²¼¤Î»Ò¤¬2ºÐÈ¾¤Ç¡¢¤«¤Ð¤ó¤ò¶õ¤±¤¿¤éÀÑ¤ßÌÚ¤¬6¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¡Ä¡×¡£
´äÈøË¾¡Ê50¡Ë¤Ï¡Ö¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤Þ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÇÆ§¤à¤È¤«¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¿¹¤Ï¡Öº£¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¼«µÔ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È·ëº§À¸³è¤òÌ´ÁÛ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤Ï9Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö²£ÉÍ¡×¡¢2°Ì¡ÖÂçµÜ¡×¡¢3°Ì¡ÖµÈ¾Í»û¡×¡¢4°Ì¡Ö·ÃÈæ¼÷¡×¤È¾å°Ì4°Ì¤Þ¤Ç¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¤¸·ë²Ì¤È¤¤¤¦¡È¹â»ß¤Þ¤ê¡É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼óÅÔ·÷¤Î½»µïÈñ¡¦Êª²Á¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÆÀÅÀ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ï¡ÖÅìµþÅÔËÌ¶è¡×¤¬1°Ì¡£4°Ì¡ÖÈÄ¶¶¶è¡×¡¢5°Ì¡ÖÎýÇÏ¶è¡×¡¢9°Ì¡ÖËÅç¶è¡×¤ÈÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï23¶è¤ÎËÌÂ¦¥¨¥ê¥¢¤ÎÌö¿Ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯3·î¤Î¡È³¹³«¤¡É¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡×¤ÏºòÇ¯108°Ì¤«¤é71°Ì¤Ø¤ÈÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£