ÆüËÜ¤Ç¤â²áÈ¾¿ô¤¬Á°¸þ¤¤Ê·ûË¡²þÀµ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï7³ä¤¬¡Ö²þ·û»¿À®¡×¤ÈÈ½ÌÀ¡¡1Ëü2000¿Í¤ÎÂçµ¬ÌÏÀ¤ÏÀÄ´ºº
ÆüËÜ¤Ç·ûË¡²þÀµÏÀµÄ¤Î¿ÊÅ¸¤ò¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï7³ä¤¬²þ·û¤Ë»¿À®¤¹¤ë·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿1Ëü2000¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÂçµ¬ÌÏÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢´Ú¹ñ¹ñÌ±10¿Í¤Î¤¦¤Á7¿Í¡Ê68.3¡ó¡Ë¤¬·ûË¡²þÀµ¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¡¢²þ·û¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¤Ê¶¦´¶¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡ÛÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¡Ö´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´¶ÅÙ¡×¤¬¹â¤¤¹ñ¤Ï¤É¤³¤«
ÆÃ¤Ë¡¢Èó¾ï²ü¸·¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñ²ñ¤ÎÅýÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¤À¡Ê77.5¡ó¡Ë¤È¤Î²óÅú¤¬¹â¤¯¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
²þ·û¤ÎÊý¼°¤È»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ç°Õ²ÄÇ½¤ÊÉôÊ¬¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë²þ·û¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼Â»Ü»þ´ü¤Ï6·î¤ÎÃÏÊýÁªµó¤ÈÆ±»þ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Î°Õ¸«¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï68.3¡ó¤¬²þ·û¤Ë»¿À®
´Ú¹ñ¹ñ²ñ¡Ê¹ñ²ñµÄÄ¹¥¦¡¦¥¦¥©¥ó¥·¥¯¡Ë¤Ï2·î22Æü¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö·ûË¡²þÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐ¹ñÌ±À¤ÏÀÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢²þ·û¤Ë´Ø¤·¤ÆÁ°Îã¤Î¾¯¤Ê¤¤Âçµ¬ÌÏ¤«¤ÄÊ£¹çÅª¤ÊÄ´ºº¤À¡£¹ñÌ±1Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ´ºº¤È¡¢2000¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÂÐÌÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ä´ºº¤òÊ»¹Ô¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²þ·û¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¿1000¡Á2000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¾®µ¬ÌÏÀ¤ÏÀÄ´ºº¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñÅª¤Ê¿å½à¤ÇÀÊÌ¡¦Ç¯Îð¤Ê¤ÉÉ¸ËÜ¤ÎÂåÉ½À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÅÅÏÃÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÏÇÄ°®¤¬Æñ¤·¤¤Â¿¿ô¤Î¾ÜºÙ¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¼êË¡¤À¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¸ø¿®ÎÏ¤ÎÌÌ¤Ç¤â´ûÂ¸¤Î²þ·ûÀ¤ÏÀÄ´ºº¤È¤Ïº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ²ñ»öÌ³½è¤¬È¯Ãí¤·¡¢À¤ÏÀÄ´ººÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¥®¥ã¥é¥Ã¥×Ä´ºº¸¦µæ½ê¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎË¡³ØÊ¬Ìî¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ø½ÑÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¸øË¡³Ø²ñ¤¬¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀßÌä¤ÎÀß·×¤È²ò¼á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä´ººÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ëÀ¯¼£³Ø¼Ô¡¦¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿»ðÌäÃÄ¤òÁÈ¿¥¡¦±¿±Ä¤·¡¢ÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤¿¡£
º£²ó¤Î»ö¶È¤òÁí³ç¤·¤¿´Ú¹ñ¥®¥ã¥é¥Ã¥×Ä´ºº¸¦µæ½ê¤Ï¡ÖËÜÄ´ºº¤Ï¡¢·ûË¡²þÀµ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¤ÎÂçµ¬ÌÏÄ´ºº¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö·ûË¡²þÀµ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬Á´¹ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñÌ±¤òÂåÉ½¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ´ºº¤Ë²Ã¤¨¤Æ¹âÎðÁØ¤ÎÂåÉ½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐÌÌÄ´ºº¤òÊ»¹Ô¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¸¦µæ½ê¤Ï¡ÖÀßÌäÀß·×¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢À¤ÏÀÄ´ººµ¡´Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ë¡Î§¡¦À¯ºö¡¦À¯¼£¤ÎÀìÌç²È¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤ËÊÐ¤é¤Ê¤¤µÒ´ÑÅª¤Ê¼ÁÌäÉ¼¤ò³«È¯¤¹¤ë¤¿¤áºÇÂç¸ÂÅØÎÏ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÀßÌäÆâÍÆ¤â½¾Íè¤È°Û¤Ê¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²þ·ûÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ï¡¢¼ç¤Ë°ìÉô¤Î·ûË¡¾òÊ¸¤äÉôÊ¬Åª¤Ê²þ·ûÆâÍÆ¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¡²þ·û¤ÎÉ¬Í×À¡¢¢²þ·û¤ÎÊýË¡¤È¼êÂ³¤¡¢£¿ä¿Ê»þ´ü¡¢¤¼çÍ×µÄÂêÁ´ÈÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±Ç§¼±¤òÁí¹çÅª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ºº£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢·ûË¡¤Î²ü¸·´ØÏ¢À©ÅÙ¤òÊä´°¤·¡¢¹ñ²ñ¤ÎÅýÀ©¸¢¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊýºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±Åª¶¦´¶¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö²ü¸·ÀëÉÛ»þ¤Ë¹ñ²ñ¤¬¾µÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤ËÌµ¸ú¤È¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ë77.5¡ó¤¬»¿À®¤·¡¢¡Ö¹ñ²ñ¤ÎµÄ·è¤¬¤¢¤ì¤Ð²ü¸·¤¬Ä¾¤Á¤ËÌµ¸ú¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ë¤â77.5¡ó¤¬»¿À®¤·¤¿¡£
²þ·û¤ÎÉ¬Í×À¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¶¦´¶¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£²óÅú¼ÔÁ´ÂÎ¤Î68.3¡ó¤¬²þ·û¤Ë»¿À®¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼Ò²ñÅªÊÑ²½¤ª¤è¤Ó¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÎÉ¬Í×À¡×¡Ê70.4¡ó¡Ë¤òºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤²¤¿¡£
²þ·û¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹ç°Õ²ÄÇ½¤ÊµÄÂê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÊ³¬Åª²þ·û¡×¤ò»Ù»ý¤¹¤ë°Õ¸«¤¬69.5¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÃÊ³¬Åª²þ·û¤ò¿Ê¤á¤ë¾ì¹ç¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö6·î¤ÎÃÏÊýÁªµó¡×¡Ê39.6¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢²þ·û¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹ñ²ñ¡×¡Ê37.2¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿²þ·û¤ÎÉ¬Í×À¤äÊýË¡¡¦»þ´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤¬1·î9Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö·ûË¡²þÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌç²ÈÂÐ¾Ý¤Î¿¼ÁØ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤È¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡²þ·û¤Î¶ÛµÞÀ¤ÈÉ¬Í×À¡¢¢¹ñ²ñ¤ª¤è¤Ó¹ñ²ñµÄÄ¹¼çÆ³¤Î¿ä¿ÊÂÎÀ©¤ÎÉ¬Í×À¡¢£ÃÏÊýÁªµó¤È²þ·ûÅêÉ¼¤ÎÆ±»þ¼Â»Ü¤ª¤è¤ÓÃÊ³¬Åª²þ·û¤Ø¤Î»Ù»ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤éÀìÌç²ÈÄ´ºº¤Èº£²ó¤ÎÂÐ¹ñÌ±Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢ÀìÌç²È¤È°ìÈÌ¹ñÌ±¤ÎÁÐÊý¤¬²þ·û¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦´¶¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢º£²ó¤ÎÂÐ¹ñÌ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢²þ·û¿ä¿Ê¤¬²ÄÇ½¤ÊµÄÂê¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µÄÂêÊÌ¤ÎÀßÌä¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¼ç¤Ê·ë²Ì¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
Âè°ì¤Ë¡¢¡Ö·ûË¡Á°Ê¸¤ËÎò»ËÅª¤ÊÌ±¼ç²½±¿Æ°¤òÌÀµ¤¹¤ë°Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»¿À®¡Ê59.8¡ó¡Ë¤¬È¿ÂÐ¡Ê26.7¡ó¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£»¿À®¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀµ¤¹¤Ù¤Ì±¼ç²½±¿Æ°¤ò¿Ò¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö5¡¦18Ì±¼ç²½±¿Æ°¡×¡Ê90.6¡ó¡Ë¡¢¡Ö6¡¦10Ì±¼ç¹³Áè¡×¡Ê73.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö³øÇÏÌ±¼ç¹³Áè¡×¡Ê58.2¡ó¡Ë¤Î½ç¤Ç»¿À®Î¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢¡ÖÃÏÊýÊ¬¸¢¤ª¤è¤Ó¶Ñ¹ÕÈ¯Å¸¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¹ñ²È¤¬ÃÏ°è´Ö³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤ÈÃÏ°è¤Î¶Ñ¹ÕÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÀÕÇ¤¤ò·ûË¡¤ËÌÀµ¤¹¤ë°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ83.0¡ó¤¬»¿À®¤·¤¿¡£
Âè»°¤Ë¡¢¡Ö´ðËÜ¸¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀ¸Ì¿¸¢¡×¡Ê85.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö°ÂÁ´¸¢¡×¡Ê87.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¼«¸Ê·èÄê¸¢¡×¡Ê79.9¡ó¡Ë¤ò·ûË¡¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂ¿¿ô¤¬»¿À®¤·¤¿¡£
Âè»Í¤Ë¡¢¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þÅª²þ·ûµÄÂê¡×¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¸õ´íµ¡¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò´Þ¤á¡¢¾ÍèÀ¤Âå¤ÎÍø±×¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹ñ²È±¿±Ä¸¶Â§¤ò·ûË¡¤ËÌÀµ¤¹¤ë°Æ¤Ë74.8¡ó¤¬»¿À®¤·¤¿¡£¸½¹Ô·ûË¡¤¬²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÌÜÅª¤ò¡Ö·ÐºÑÈ¯Å¸¡×¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñÌ±À¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¡×¤ò²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÌÜÅª¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë°Æ¤Ë84.1¡ó¤¬»¿À®¤·¤¿¡£²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤¬¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤ª¤è¤Ó´ðËÜ¸¢¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤ò·ûË¡¤ËÌÀµ¤¹¤ë°Æ¤Ë¤â85.7¡ó¤¬»¿À®¤·¤¿¡£
Âè¸Þ¤Ë¡¢¡ÖË¾¤Þ¤·¤¤ÂçÅýÎÎÇ¤´ü¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î¡Ö5Ç¯Ã±Ç¤À©°Ý»ý¡×¤¬41.0¡ó¡¢¡Ö4Ç¯Ï¢Ç¤À©¤Ë»¿À®¡×¤¬29.2¡ó¡¢¡Ö4Ç¯½ÅÇ¤À©¤Ë»¿À®¡×¤¬26.8¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4Ç¯Ï¢Ç¤À©¤È4Ç¯½ÅÇ¤À©¤Î²óÅú¤ò¹ç»»¤¹¤ë¤È¡¢²óÅú¼Ô¤Î56.0¡ó¤¬4Ç¯¤ÎÏ¢¡¦½ÅÇ¤À©Êý¼°¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
ÂèÏ»¤Ë¡¢¡ÖÂçÅýÎÎ·èÁªÅêÉ¼À©¤ÎÆ³Æþ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»¿À®¡Ê54.6¡ó¡Ë¤¬È¿ÂÐ¡Ê34.3¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢»¿À®ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁªµó·ë²Ì¤Î¼õÍÆÀ¡×¡Ê52.5¡ó¡Ë¤òµó¤²¤ë²óÅú¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¡Ö·ûË¡²þÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐ¹ñÌ±À¤ÏÀÄ´ºº¤ª¤è¤Ó¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊFGI¡Ë¡×»ö¶È¤Î¤¦¤Á¡¢ÎÌÅªÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¸½ºß¡¢FGI¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ÁÅªÄ´ºº¤ò´Þ¤á¤¿Áí¹çÅª¤Ê·ë²Ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î²þ·û¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤ò¤è¤êÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î·ûË¡²þÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ô»ú¤ò¸«¤ë¤È¡¢»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¤ÈFNN¡Ê¥Õ¥¸¥Ë¥å¡¼¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ë¤¬2·î14¡¦15Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¹çÆ±À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·ûË¡²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»¿À®¡×¤¬67.1¡ó¤òÀê¤á¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤Î25.2¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
»þ»öÄÌ¿®¤Î2·î¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢·ûË¡²þÀµ¤Î¹ñ²ñÏÀµÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢51.4¡ó¤¬¿ÊÅ¸¤ò¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï23.1¡ó¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡¦Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï25.5¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
Æü´Ú¤È¤â¤Ë·ûË¡²þÀµ¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£