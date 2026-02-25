2月25日 発表

「MPG SERIES」新商品予告画像

　タカラトミーは、「トランスフォーカー」関連の新商品予告を多数発表している。

　今回「トランスフォーマー」の公式Xアカウント「【公式】トランスフォーマー情報局」にて新商品予告を多数発表しており、「MPG SERIES」からは4機、「Dramatic Capture Series」からは1機、「スタジオシリーズ」からは3機のシルエット画像を公開。

　また「T-SPARK ZONE」流通限定品として「トランスフォーマータイムライン」から2機、「タカラトミーモール」限定品として4機のシルエットも公開されている。

　なお各商品の詳細情報は近日解禁予定となっている。

「Dramatic Capture Series」新商品予告画像

「スタジオシリーズ」新商品予告画像

「トランスフォーマータイムライン」新商品予告画像

「タカラトミーモール」限定新商品予告画像

(C)ＴＯＭＹ
※画像はイメージです。