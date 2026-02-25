「トランスフォーマー」より「MPG SERIES」「Dramatic Capture Series」などの新商品予告が多数発表！
「MPG SERIES」新商品予告画像
タカラトミーは、「トランスフォーカー」関連の新商品予告を多数発表している。
今回「トランスフォーマー」の公式Xアカウント「【公式】トランスフォーマー情報局」にて新商品予告を多数発表しており、「MPG SERIES」からは4機、「Dramatic Capture Series」からは1機、「スタジオシリーズ」からは3機のシルエット画像を公開。
また「T-SPARK ZONE」流通限定品として「トランスフォーマータイムライン」から2機、「タカラトミーモール」限定品として4機のシルエットも公開されている。
なお各商品の詳細情報は近日解禁予定となっている。
「Dramatic Capture Series」新商品予告画像
「スタジオシリーズ」新商品予告画像
「トランスフォーマータイムライン」新商品予告画像
「タカラトミーモール」限定新商品予告画像
MPG SERIES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) February 25, 2026
New products coming soon!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「MPG」新商品情報 近日解禁予定！#トランスフォーマー#Transformers pic.twitter.com/CzYzwlWQbp
Dramatic Capture Series- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) February 25, 2026
New product coming soon!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「Dramatic Capture Series」新商品情報 近日解禁予定！#トランスフォーマー#Transformers pic.twitter.com/rXZpz6pAlk
STUDIO SERIES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) February 25, 2026
New products coming soon!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「スタジオシリーズ」新商品情報 近日解禁予定！#トランスフォーマー#Transformers pic.twitter.com/1lHSz2KMU5
T-SPARK ZONE EXCLUSIVE- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) February 25, 2026
TRANSFORMERS TIMELINE
New product coming soon!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国内：タカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定「トランスフォーマータイムライン」新商品情報 近日解禁予定！#トランスフォーマー#Transformers pic.twitter.com/BuzxkHOaeX
TAKARATOMY MALL EXCLUSIVE- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) February 25, 2026
New products coming soon!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国内：「タカラトミーモール」限定新商品情報 近日解禁予定！#トランスフォーマー#Transformers pic.twitter.com/ii2X7Aw7i5
(C)ＴＯＭＹ
※画像はイメージです。