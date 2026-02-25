【「Dyson V12 Detect Slim Fluffy（SV46 FF AM）」ほか】 セール中

Dyson V12 Detect Slim Fluffy（SV46 FF AM）

Amazonにて、ダイソンのコードレス掃除機の対象製品が割引価格で販売されている。

割引価格で販売されている製品は、LEDを搭載しゴミを見逃さない「Dyson V12 Detect Slim Fluffy（SV46 FF AM）」、交換用バッテリーとバッテリー充電ホルダー付きの「Dyson PencilVac Fluffycones 交換用バッテリーセット（SV50 FC EX）」、2つのウェットローラーを搭載した「Dyson WashG1（WR01 AM) 」。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Dyson V12 Detect Slim Fluffy（SV46 FF AM）

過去価格：89,650円

セール価格：48,900円

割引率：45％

正確に照射角度を調整した光がフローリングの見えないホコリを可視化し、取り逃しを防ぐ。高性能HEPAフィルターがウイルスを含む、0.1ミクロンもの微細な粒子を捕らえ、浄化された空気を排出。吸引口に設置されたピエゾセンサーが、ゴミの量やサイズを検知して、最適な吸引力に自動で調整する。

また、液晶ディスプレイに、吸引したゴミをサイズごとに分類し、リアルタイムで表示。床の掃除だけでなく、ツールを付け替えるだけで、ハンディクリーナーや布団クリーナーとしてもパワフルな掃除が可能だ。

Dyson PencilVac Fluffycones 交換用バッテリーセット（SV50 FC EX）

参考価格：97,020円

セール価格：74,920円

割引率：23％

Hyperdymium 140kモーターを搭載。毎分最大140,000回転し、大きなゴミから微細なホコリまで吸い取る。また、全方位に動き、どの角度からも逃さず吸引。フラットに寝かせて使える設計で、約9.5cmの低い家具下の奥深いスペースまで掃除できる。さらに、前後に搭載された2つのLEDで目に見えないホコリを浮かび上がらせ、見逃しを防ぐ。

Dyson WashG1（WR01 AM)

過去価格：84,700円

セール価格：42,350円

割引率：50％

2つのウェットローラーを搭載し、頑固な汚れも衛生的に一掃する。1Lの給水タンクを搭載し、1回の給水で最大290m2を掃除することができる。運転時間は最長35分。給水レベルは汚れに応じて4段階から調整できるため、少量の食べこぼしから、べたつきのある液体や乾いてしまった汚れまで、あらゆるものに対応する。

※過去価格および参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。