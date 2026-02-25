【Amazonセール】」ダイソンのコードレス掃除機「V12 Detect Slim Fluffy」などがお買い得
Dyson V12 Detect Slim Fluffy（SV46 FF AM）
Amazonにて、ダイソンのコードレス掃除機の対象製品が割引価格で販売されている。
割引価格で販売されている製品は、LEDを搭載しゴミを見逃さない「Dyson V12 Detect Slim Fluffy（SV46 FF AM）」、交換用バッテリーとバッテリー充電ホルダー付きの「Dyson PencilVac Fluffycones 交換用バッテリーセット（SV50 FC EX）」、2つのウェットローラーを搭載した「Dyson WashG1（WR01 AM) 」。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
Dyson V12 Detect Slim Fluffy（SV46 FF AM）
過去価格：89,650円
セール価格：48,900円
割引率：45％
正確に照射角度を調整した光がフローリングの見えないホコリを可視化し、取り逃しを防ぐ。高性能HEPAフィルターがウイルスを含む、0.1ミクロンもの微細な粒子を捕らえ、浄化された空気を排出。吸引口に設置されたピエゾセンサーが、ゴミの量やサイズを検知して、最適な吸引力に自動で調整する。
また、液晶ディスプレイに、吸引したゴミをサイズごとに分類し、リアルタイムで表示。床の掃除だけでなく、ツールを付け替えるだけで、ハンディクリーナーや布団クリーナーとしてもパワフルな掃除が可能だ。
Dyson PencilVac Fluffycones 交換用バッテリーセット（SV50 FC EX）
参考価格：97,020円
セール価格：74,920円
割引率：23％
Hyperdymium 140kモーターを搭載。毎分最大140,000回転し、大きなゴミから微細なホコリまで吸い取る。また、全方位に動き、どの角度からも逃さず吸引。フラットに寝かせて使える設計で、約9.5cmの低い家具下の奥深いスペースまで掃除できる。さらに、前後に搭載された2つのLEDで目に見えないホコリを浮かび上がらせ、見逃しを防ぐ。
Dyson WashG1（WR01 AM)
過去価格：84,700円
セール価格：42,350円
割引率：50％
2つのウェットローラーを搭載し、頑固な汚れも衛生的に一掃する。1Lの給水タンクを搭載し、1回の給水で最大290m2を掃除することができる。運転時間は最長35分。給水レベルは汚れに応じて4段階から調整できるため、少量の食べこぼしから、べたつきのある液体や乾いてしまった汚れまで、あらゆるものに対応する。
※過去価格および参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。