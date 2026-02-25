大谷翔平、「コスメデコルテ」広告モデル続投 東京〜大阪めぐる特別仕様の“ロンドンバス”企画など実施
ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手が、コーセー「コスメデコルテ」の美容液「リポソーム アドバンスト リペアセラム」の広告モデルを2026年も引き続き務める。同社が25日、発表した。
【画像】大谷翔平×「コスメデコルテ」ロンドンバス
大谷は2023年から、同ブランドの広告に出演。その後「リポソーム アドバンスト リペアセラム」は、全国百貨店の美容液売上1位を獲得したほか、スキンケアの中でも売上1位（※1）を獲得。雑誌・WEBなどのメディアが選出する数々のベストコスメ・最優秀賞を制覇、シリーズ累計で402冠（※2）を受賞した。
なお同社と、大谷選手はグローバル広告契約を締結している。
同商品の今年のコンセプトは「未来を約束する一滴。」。新CMで大谷選手は、鏡の前で自身の姿を真っ直ぐに見つめ、リポソーム美容液を肌に馴染ませてから、両手で顔を叩き気合を入れる。未来をその手で引き寄せるために重要な「準備」の時間という。鏡の先に未来の自分を見据え、こちらを振り返り最後に見せる自信に満ちた表情は、「運命なんて自分で変える」という力強いナレーションと重なり、自らの意志と行動で未来を切り拓いてきた大谷選手からみなぎる、圧倒的な自信を映し出す。
新しい広告ビジュアルでは、未来を見据えるような視線が印象的な大谷選手の表情を切り取り、自らの意志で運命を切り拓いていくことの美しさと、自身の行動や経験から裏付けられる揺るぎない自信を表現した。
27日から新TV-CM「未来を約束する一滴。」篇の放映を開始するほか、3月1日からは新たな広告ビジュアルを全国で展開する。
また3月5日から3月29日までの期間限定で、「DECORTE × 大谷翔平 ロンドンバス」が東京都内から大阪エリアまで、各地の名所を巡る企画も実施。大谷直筆のサイン入りグッズなどが当たるキャンペーンも実施する。
※1／Beaute Research調べ 2025年10月「日本 2025年第3四半期版レポート(Copyright （C）2025 Beaute Research SAS)」における百貨店プレステージスキンケア市場の2021年10月〜2025年9月 累計売上金額ベース
Beaute Research調べ 2025年10月「日本 2025年第3四半期版レポート(Copyright （C）2025 Beaute Research SAS)」における百貨店プレステージ美容液市場の2021年10月〜2025年9月 累計売上金額ベース
※2／雑誌・WEB等のメディアにおけるリポソームシリーズの累計受賞総数 (2025年12月末時点)
