37歳・ホラン千秋、密着“ハグ”ショットに反響「お幸せに」「生涯のパートナー!!」「ついにそこまで」
タレントのホラン千秋（37）が25日、自身のインスタグラムを更新。模型のガイコツとハグするユニークな写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「骨抜きに」密着“ハグ”ショットを公開したホラン千秋
ホランは「ハグ、ちょっと骨っぽかったな…」とコメントを添え、ガイコツを抱き寄せるショットを投稿。真顔で抱き合う姿がどこかシュールな1枚となっている。
この投稿にファンからは「ついにそこまでいったか」「シュール過ぎます」「永遠の愛を誓ったんですね、お幸せに」「やっと生涯のパートナーを見つけましたね!!」「相手はホランさんの魅力にすっかり骨抜きになってますね（笑）」など、ユーモアあふれるコメントが相次いだ。
