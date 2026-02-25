【算数クイズ】「99×99」を3秒で暗算!? 知っていれば超簡単な「あの公式」とは？
公式を活用しスムーズに答えを導く「脳トレ算数クイズ」！
今回はとある公式を使えば驚くほど一瞬で答えが出せてしまいます！ ちょっとした息抜きにぜひ挑戦してみてください。
99 × 99 = □
ヒント：キリの良い「100」から引き算します。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
式を分解して「2乗の展開」公式を活用すると、次のように計算できます。
99 × 99
= (100 - 1) × (100 - 1)
= 100² - 2 × 100 × 1 + 1²
= 10000 - 200 + 1
= 9,801
筆算を使わなくても答えが出せますね。「100」という区切りの良い数字を基準に考えると暗算がしやすくなります。ぜひ活用してみてください。
※本クイズは、複数の解き方・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回はとある公式を使えば驚くほど一瞬で答えが出せてしまいます！ ちょっとした息抜きにぜひ挑戦してみてください。
問題：99×99の答えは？次の計算式の答えを考えてみましょう。
99 × 99 = □
ヒント：キリの良い「100」から引き算します。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：9,801正解は「9,801」でした。
▼解説
式を分解して「2乗の展開」公式を活用すると、次のように計算できます。
= (100 - 1) × (100 - 1)
= 100² - 2 × 100 × 1 + 1²
= 10000 - 200 + 1
= 9,801
筆算を使わなくても答えが出せますね。「100」という区切りの良い数字を基準に考えると暗算がしやすくなります。ぜひ活用してみてください。
※本クイズは、複数の解き方・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)