kurayamisakaが、ライブアルバム『kurayamisaka tte, doko? #6 「くらやみざかより愛を込めてツアー」 （kawasaki CLUB CITTA'）』を本日2月25日に配信リリースした。

（関連：eastern youth、真夏に燃え上がらせた“命の歌” kurayamisakaと名対バンを繰り広げた『極東最前線』）

本作には、2025年11月9日に神奈川 CLUB CITTA'にて開催した、初の全国ワンマンツアーのファイナル公演の音源を収録。アンコールを含む全17曲が収められており、kurayamisakaにとってライブ音源の配信リリースは今回が初となる。

本ツアーは、バンドにとって初の全国ワンマンツアー。2025年9月27日の宮城 FLYING SON公演を皮切りに、北海道、福岡、愛知、大阪を巡り、11月9日のCLUB CITTA'公演でファイナルを迎えた。全公演がソールドアウトとなり、特にCLUB CITTA'公演のチケットは即時完売した。

（文＝リアルサウンド編集部）