『ちいかわ』アイテムが「ニューエラ」に登場へ！

　「ニューエラ」は、ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』をデザインに起用したコレクションを、3月5日（木）から全国の店舗および公式オンラインストアなどで発売する。

【写真】さり気ないデザインがオシャレ！　『ちいかわ』×「ニューエラ」コレクション一覧

■家族そろって使える

　本コレクションより登場するのは、キャップ、Tシャツ、バッグ、キーホルダー、キッズアイテム、ゴルフアイテムを含む全38種。

　キャップは、おなじみの8キャラクターをヘッド部分にぐるりと一周配置した「59FIFTY（フィフティ―ナインフィフティー）」をはじめ、キャップをかぶったちいかわ、ハチワレ、うさぎをフィーチャーした「9TWENTY（ナイントゥエンティー）」や、ニューエラロゴの上からちいかわたちが飛び出している「Casual Classic（カジュアルクラシック）」など、かわいいデザインのアイテムが多数並ぶ。

　また、ワンポイントとしてニューエラロゴに寝そべるちいかわたちをあしらったTシャツや、ちいかわとハチワレの顔をデザインしたキャップ型キーホルダーもラインナップ。

　そのほか、ちいかわやハチワレになりきれるキャップなどを展開するキッズアイテムやゴルフアイテムまで、バリエーション豊富なラインナップをそろえた、大人も子どもも楽しめるコレクションとなっている。