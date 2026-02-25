お笑いコンビ、フォーリンラブのバービー（42）が、24日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）に出演。親のために戒名を購入したことを明かした。

この日は村重杏奈（27）がゲスト出演。売れっ子タレントになり「家族に車を買ってあげられるぐらい、頑張れるようになりました」と最近の親孝行を語った。

車を選んだ理由については「もともと裕福な家庭じゃなかったんです。だから新幹線とか交通機関を使わない家族で」と説明。「お父さんお母さん、東京に来る時いまだに車で来るんですよ」と12時間以上かけて山口から東京にやってくるといい、「それが染みついちゃっていまだに『交通機関使わない』って言う親なので、だったら居心地のいい車で来て欲しいなっていうので車を購入しました」と話した。

話を聞いていたバービーは「私もさ、親に戒名買ってあげたの」と自身の親孝行についてトーク。村重が「戒名？戒名って何ですか？」と質問すると、「死んだ後の名前みたいなやつ。その時は私は売れたなと思ったの」と答えて大笑いした。村重が「私も次、戒名買う」と宣言すると、バービーは「多分欲しがんないと思うよ」と止めていた。