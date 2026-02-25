The SENTINEL DAC

アクシスは、米MSB Technologyの新製品として、同社3人のデザイナーが、30年以上にわたり培ってきた熟練の技と経験を結集し、一切の妥協を排して開発したという超弩級DAC「The SENTINEL DAC」を発表した。受注生産で、価格は税抜6,680万円。受注手付金は240万円。

「従来のDACの概念を超え、これまでにない次元のリスニング体験をもたらす、記念碑的プロジェクト」としており、手造りによる完全受注生産であるため、完成までに約5～6カ月かかるという。

「何よりもパフォーマンスを優先する」ために、電気系統の相乗効果を極限まで高めるべく、3シャーシ・システムを採用。「SENTINELデジタルディレクター」、「SENTINELアナログコンバーター」、「SENTINELパワーサプライ」の3筐体で構成する。

SENTINELデジタルディレクター

SENTINELデジタルディレクター部分は、システム全体のあらゆるデジタル処理を司る中枢。大型で視認性の高いディスプレイと直感的な操作系を備え、シンプルで自然なユーザーエクスペリエンスを実現した。

音源とアナログドメインをつなぐ要として機能し、左右チャンネル間を完全に絶縁する光ファイバー伝送「Sentinel-Link」を介して、アナログコンバーターのモノラルDACへ最適化された信号を出力する。

SENTINELアナログコンバーター

SENTINELアナログコンバーターは、32基のHybrid DAC MKIIモジュール、高精度Sentinelクロック、高品位アナログプリアンプを登載。デュアルモノ設計のアナログコンバーターであり、デジタル処理の負担から完全に解放されているため、「精緻かつ純粋なアナログ変換という使命に専念し、比類なき透明感と密度感を実現する」とのこと。

SENTINELパワーサプライ

SENTINELパワーサプライは、新設計による3分離電源構成を採用。2系統の独立モジュールがアナログコンバーターの左右モノラルDACへ、それぞれクリーンでアイソレートされた電源を供給。さらに、第3の電源は、Sentinelクロックの性能を極限まで引き出すため、超低ノイズ仕様の特別設計となっている。

Sentinelクロック

Sentinelクロックは、プロジェクトの核心に位置付けられており、完全カスタムメイドで一台ごとに製造。「同水準の複雑さと精度で実現できるメーカーは、世界を見渡してもほとんど存在しない」という。

水晶ウエハーメーカーとの直接提携により設計された専用クリスタルは、オーブンで精密に加熱処理され、かつてないオーディオ性能を獲得。

水晶の機械振動を安定させるため、各ユニットには独立したエネルギー分散プラットフォームを設けている。スケール表示には、主要な競合製品の既製ソリューションとの比較データも含まれており、「Sentinelクロックが到達した性能領域を明確に示している」とのこと。

ハイブリッドDAC MKIIモジュール

32個のハイブリッドDAC MKIIモジュールは、自社開発・自社製造されたもの。モジュール数を増やせば性能は飛躍的に向上するが、数千個にもおよぶ航空宇宙グレードの高精度抵抗器を使うことになるため、極めて高コストになる。

Sentinelプロジェクトでは、そのモジュール数を従来の8個から32個へと4倍化。これにより信号精度の飛躍的向上と、様々な新技術の導入が可能になった。多数の並列DACチャンネルを活用することで、ダスティン・シマンスキーはビット拡散技術「Bit Diffusion Technology」の極致を具現化。

筐体の特徴として、精密に削り出されたビレット部品に、最新のCAMソフトウェアを駆使した5軸加工により、微細なディテールを刻んでいる。Sentinelのエンブレムは、約0.5mmのエンドミルを用いてステンレス鋼から削り出している。

Sentinel DACは、4つのデジタル入力モジュールを装備。Sentinelアナログコンバーターには、左右独立型アナログプリアンプを備え、XLRアナログ入力×2、RCAアナログ入力×2、チャンネルあたり2個のXLRアナログ出力(2系統)、Sentinelアンプ用コンフルエンス出力などを備える。

バイアンプモードでは、モノラル16-DACチャンネルあたり2個のXLRアナログ出力、8チャンネルDAC×4系統に1系統のXLRアナログ出力を備える(アンプ出力ごとに1系統のDACを搭載)。

Sentinel電源ユニットには、独立した出力を持つ3つの独立した電源ユニットを登載。左モノラルDAC電源ユニット、右モノラルDAC電源ユニットに加え、クロック電源ユニットを登載。アナログコンバーターへの電源供給は3本のSummit電源ケーブルで行なう。低ノイズのカスタム巻線シールド付きトロイダルトランスフォーマー×6も付属する。