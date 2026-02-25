BTS・Jimin、＠cosme TOKYOに巨大ビジュアル LADORポップアップストア開催
7人組グループ・BTSのJiminがブランドアンバサダーを務める韓国パーソナルケア専門ブランドLADOR（ラドール）が、3月25日より＠cosme TOKYOにてPOPUPストアを開催。Jiminの巨大ビジュアルが登場する。
【画像】Jiminのミニフォトブックも…LADORのポップアップストアのノベルティ
同POPUPは、3月25日から31日まで開催。Jiminの巨大ビジュアルが登場し、ブランドの世界観を体感できる特別な空間で、限定企画や来場特典など、ここでしか体験できないコンテンツを用意している。午前11:00〜午後7:00は事前予約制、午後7:00以降はフリー入場にて実施する。
今回のPOPUPでは、ブランドアンバサダーであるJiminのビジュアルを起点に、LADORが大切にしてきた“香り”と“ムード”の世界観を表現した空間を展開。開催期間中は、＠cosme TOKYOの外観にJiminのビジュアルが大きく映し出され、店内には巨大パネルも登場。視線を惹きつけるJiminの存在感が、POPUP会場に広がり、LADORの世界観を自然と印象づける。
会場では、Jiminが広告を務める新商品のヘアオイル「エンジェルミュゲ」をはじめ、「髪に塗る香水」とSNSで話題のパフュームヘアオイルを実際に手にとって試すことができる。
さらに、事前予約特典やPOPUP限定セット、購入者特典のガチャ企画、SNSフォローキャンペーンなど、POPUP会場ならではの特別な企画も用意されている。
■ポップアップストア 開催概要
場所：東京・＠cosme TOKYO 1階 ポップアップスペース
期間：3月25日（水）〜3月31日（火）
営業時間：午前11:00〜午後9:00
事前入場予約：2月26日正午より専用サイトにて予約受付開始
