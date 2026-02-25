『鎧武』“戦極凌馬”青木玄徳、キャストパワーと業務提携を報告「以後よろしくお願いします」
俳優の青木玄徳（38）が25日、自身のインスタグラムを更新。キャストパワーと業務提携したことを報告した。
【写真あり】懐かしの写真と共に業務提携を報告した青木玄徳
インスタで青木は「懐かしい写真。フォルダを漁っていたら闇金ドッグスの時の写真が出てきた。10年前くらい、、。久しぶりに短髪パーマも悪くないかもしれない」と投稿。さらに「そしてご報告です。この度、株式会社キャストパワー様と業務提携を結ばせて頂きました。以後よろしくお願いします」と伝え、詳細はブログで報告することを予告し「ありがとうございます」と感謝の気持ちを伝えていた。
青木は『仮面ライダー鎧武』に戦極凌馬／仮面ライダーデューク役や、ミュージカル『テニスの王子様』に跡部景吾役で出演。高身長に加え、整った顔で人気を集めている。2024年に前事務所を退所し、フリーランスとなることを報告していた。キャストパワーの業務提携には、モト冬樹、さとう珠緒、古原靖久らがいる。
