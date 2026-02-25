高市首相のカタログギフト配布「選挙勝って慢心か」国民・古川氏　3万円分を315人に「一般の人は“えっ”と思うのでは」

高市首相が自民党の衆院議員全員にカタログギフトを配布したことについて、国民民主党の古川国会対策委員長は25日、一般感覚からの疑問を呈し、「首相も選挙に勝って慢心があるのか」と指摘した。

カタログギフトについて、高市首相は参院本会議で、衆院選で当選した自民党所属の全議員に約3万円のものを315人に贈ったことを明らかにした。

古川氏は記者会見で、「一般の人の感覚からしたら、ちょっと“えっ”と思うのではないか。高市首相も選挙に勝って少し慢心があるのかと思う」と苦言を呈した。

高市首相は「政党支部から議員個人への寄付として、法令上も問題はないものと認識をしている」と説明したが、古川氏は「「政治とカネの問題はまだまだ企業・団体献金の問題をはじめとして何も決着、けじめがついていない」と指摘。

また、2025年3月に石破首相（当時）が新人議員に10万円分の商品券を配布したことが批判を浴びたことを振り返り、「政治不信を生むのではないか。誤解を受けるような軽率な行動は厳に慎むべきだ」と述べた。

新年度予算案などの国会審議に与える影響については、「国会の審議でどうのこうのという話ではない」とした上で、高市首相は説明責任を果たすべきだとの考えを示した。