¥ê¡¼¥°Àï½éÆÀÅÀ´Þ¤à2È¯¤ÎMF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡¢»Ø´ø´±¤¬Àä»¿¤·¤¿¡È»ñ¼Á¡É¡Öº£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ç¤½¤ì¤¬¼Â¤ò·ë¤Ö¤ó¤À¡×
¡¡¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤ò´Þ¤à2ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óMF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤¬»î¹ç¸å¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿EFL¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)Âè34Àá¤ÇQPR¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¡¢Á°È¾9Ê¬¤ËÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¾¾ÌÚ¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï45+3Ê¬¡¢FW¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥Ä¥¡¤¬½³¤ê½Ð¤·¤¿º¸CK¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢±Ñ2Éô½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸åÈ¾5Ê¬¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥¨¥ó¥Ä¥¡¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òº¸Â¤Ç½³¤ê¹þ¤ß¡¢¼«¿È2ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤¿¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¤Ë2ÅÀ¤ò²ÃÅÀ¤·¤Æ5-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÔË¾¤Î±Ñ2Éô½é¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¾¾ÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ë¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢´ÆÆÄ¤¬¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤é³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¾¡¤ÁÅÀ¤È¥´¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏºòÇ¯11·î2Æü¤Ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¡£U-21¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥ó¥À¡¦¥¨¥Ã¥«¡¼¥È´ÆÆÄ¤¬»ÃÄêÅª¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12·î6Æü¤Ë´ÆÆÄ½¢Ç¤¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¶êÀ¸¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ò¿®¤¸Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âºÝÎ©¤Ä»ñ¼Á¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¸¬µõ¤µ¤ò»ý¤Á¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤»þ¤Ç¤µ¤¨¡¢¾ï¤Ë¸¬µõ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ç¤½¤ì¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï½éÆü¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¸«¤»¤¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï·æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿EFL¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)Âè34Àá¤ÇQPR¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¡¢Á°È¾9Ê¬¤ËÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¾¾ÌÚ¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï45+3Ê¬¡¢FW¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥Ä¥¡¤¬½³¤ê½Ð¤·¤¿º¸CK¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢±Ñ2Éô½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸åÈ¾5Ê¬¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥¨¥ó¥Ä¥¡¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òº¸Â¤Ç½³¤ê¹þ¤ß¡¢¼«¿È2ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤¿¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¤Ë2ÅÀ¤ò²ÃÅÀ¤·¤Æ5-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢´ÆÆÄ¤¬¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤é³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¾¡¤ÁÅÀ¤È¥´¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏºòÇ¯11·î2Æü¤Ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¡£U-21¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥ó¥À¡¦¥¨¥Ã¥«¡¼¥È´ÆÆÄ¤¬»ÃÄêÅª¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12·î6Æü¤Ë´ÆÆÄ½¢Ç¤¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¶êÀ¸¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ò¿®¤¸Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âºÝÎ©¤Ä»ñ¼Á¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¸¬µõ¤µ¤ò»ý¤Á¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤»þ¤Ç¤µ¤¨¡¢¾ï¤Ë¸¬µõ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ç¤½¤ì¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï½éÆü¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¸«¤»¤¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï·æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡×