¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥á¥¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥ó Âè2Æü ¥í¥Ðー¥È ¥¥ã¥Ã¥·¥å / JJ¥È¥ìー¥·ー vs ¥Ð¥·¥ë ¥¥ë¥³¥Õ / ¥Ðー¥È ¥¹¥Æ¥Õ¥§¥ó¥¹
¥á¥¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î24Æü～2026Ç¯3·î1Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥á¥¥·¥³ ¥¢¥«¥×¥ë¥³
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥í¥Ðー¥È ¥¥ã¥Ã¥·¥å / JJ¥È¥ìー¥·ー] 1 - 2 [¥Ð¥·¥ë ¥¥ë¥³¥Õ / ¥Ðー¥È ¥¹¥Æ¥Õ¥§¥ó¥¹]
¡¡¥á¥¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥óÂè2Æü¤¬¥á¥¥·¥³ ¥¢¥«¥×¥ë¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥í¥Ðー¥È ¥¥ã¥Ã¥·¥å / JJ¥È¥ìー¥·ー¤È¥Ð¥·¥ë ¥¥ë¥³¥Õ / ¥Ðー¥È ¥¹¥Æ¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ð¥·¥ë ¥¥ë¥³¥Õ / ¥Ðー¥È ¥¹¥Æ¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬7-6¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥í¥Ðー¥È ¥¥ã¥Ã¥·¥å / JJ¥È¥ìー¥·ー¤¬7-5¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ð¥·¥ë ¥¥ë¥³¥Õ / ¥Ðー¥È ¥¹¥Æ¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬10-6¤ÇÀ©¤·¡¢¥Ð¥·¥ë ¥¥ë¥³¥Õ / ¥Ðー¥È ¥¹¥Æ¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-25 13:32:11 ¹¹¿·