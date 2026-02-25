°¤²ìÌî»Ô¤Î½É¼Ë¤Ç²Ð»ö ¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¡¢1¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿50ÂåÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡Ú¿·³ã¡Û
25ÆüÌ¤ÌÀ¡¢°¤²ìÌî»Ô¤Ç²ñ¼Ò¤Î½É¼Ë¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°¤²ìÌî»ÔÈÓ¿¹¿ù¤Ë¤¢¤ë2³¬·ú¤Æ¤ÎÌÚÂ¤¤Î·úÊª¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¸áÁ°3»þÈ¾¤´¤í¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìó2»þ´Ö¸å¤ËÄÃ²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î½É¼Ë¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ50Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð»ö¤Î¤¢¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤È²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
