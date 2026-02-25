¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ö¤â¤¦1Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤«¡¼¡×¡¡42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¡ª¿Íµ¤½÷Í¥¤¿¤Á¤¬½ËÊ¡¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖËÜÆü¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦1Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤«¡¼¤È¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤äÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¡¢´¶¼Õ¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤è¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤òÄù¤á¤Æ¡¢¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÀÐÀîÎø¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¡¢½÷Í¥¤Î´Ø¿å½í¤Ê¤É¤«¤é½ËÊ¡¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö±×¡¹¤Ê³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¿»þ¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£