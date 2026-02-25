¡ÚÂîµå¡Û¡È¤ß¤ï¤Ò¤Ê¡É¥Ú¥¢¤¬1¥²¡¼¥à¤âÍî¤È¤µ¤º¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë2¿Í¤¬¥Ú¥¢¤ÇÄºÅÀÌÜ»Ø¤¹
¡þÂîµå2026¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(2·î19Æü¡Á3·î1Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)
½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤ÈÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤Î¡È¤ß¤ï¤Ò¤Ê¡É¥Ú¥¢¤¬¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ½÷»Ò¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë2¿Í¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥²¡¼¥à½øÈ×¤«¤é3Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤È¡¢1ÅÙ¤â¥ê¡¼¥É¤òµö¤µ¤ºÃ¥¼è¤·¤Þ¤¹¡£Âè2¥²¡¼¥à¤Ï5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¤âÇ´¤ê¤Î¹¶ËÉ¤Ç7-7¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤Ï¢¼è¡£Âè3¥²¡¼¥à¤Ï½ªÈ×¤Ç7-8¤ÈµÕÅ¾¤òµö¤¹¤â¡¢ºÇ¸å¤ÏÇ´¤ê¾¡¤Á3-0(11-6¡¢11-9¡¢11-9)¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½éÀï¤ÏÉÔÀï¾¡¤â¡¢2²óÀï¡¢½à¡¹·è¾¡¶¦¤Ë1¥²¡¼¥à¤âÍî¤È¤µ¤º¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£